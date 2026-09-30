Гегсет оголосив про чистки в американській армії: кого попросять на вихід

Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про 20-відсоткове скорочення по всіх напрямках у рамках змін в американському військовому відомстві. Він відкинув визначення цих заходів як «чистки», назвавши їх «відповідальністю» та давно назрілим кроком.

Гегсета цитує ClashReport.

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«Так, 20% скорочення за всіма напрямками. Медіа називають це „чисткою“. Я називаю це відповідальністю, давно назрілим кроком і, відверто кажучи, лише мінімумом», — заявив Гегсет.

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За його словами, вимоги до зовнішнього вигляду та фізичної форми військовослужбовців не є дискримінацією.

«Сказати комусь привести себе у форму, поголитися або привести до ладу форму — це не дискримінація. Це лідерство», — сказав голова Пентагону.

Гегсет також заявив, що американські збройні сили більше не будуть «відомством woke або слабким відомством».

«Жодних товстунів, трансгендерів, бороданів, диваків, слабаків і радикалів. Лише воїни», — заявив він.

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За словами Гегсета, американці хочуть служити, коли ними керують «сильні патріоти».

У США створять нове командування безпілотними та роботизованими системами

Гегсет також оголосив про створення Autonomous Warfare Command — нового чотиризіркового командування, яке має масштабувати використання автономних і роботизованих можливостей у всіх видах американських збройних сил.

«Ми оголошуємо про створення Autonomous Warfare Command, нового чотиризіркового командування, створеного для масштабування автономних і роботизованих можливостей у всіх видах збройних сил», — заявив він.

Гегсет зазначив, що протягом 40 років США переважно покладалися на дорогі озброєння, віддаючи перевагу якості над кількістю.

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«Сьогодні нам потрібні і якість, і кількість», — сказав глава Пентагону.

Він також заявив, що США мають «найпотужнішу і найбільш підготовлену армію на планеті».

«Ніхто не може з нами зрівнятися. Навіть близько», — заявив Гегсет.

Маск долучиться до нової ініціативи

Окремо Гегсет оголосив про запуск ініціативи, яка має досліджувати майбутнє війни за участю провідних американських фахівців Project Meridian.

«Я оголошую Project Meridian — ініціативу, яку очолять найкращі уми Америки для вивчення майбутнього війни», — сказав він.

Співкерівниками проєкту, за словами Гегсета, стануть Ілон Маск, Палмер Лакі та Ньют Гінгріч.

Нагадаємо, тим часом у Польщі хочуть назвати військову базу США на честь американського президента Дональда Трампа. Її назвуть «Форт Трамп». Але поки Варшава чекає на остаточне рішення Вашингтона та розраховує на швидке просування проєкту.

Раніше йшлося про те, що США розформовують батальйон ударних БпЛА, створений за досвідом України. Згортання проєкту пов’язують насамперед зі змінами у керівництві та стратегічному курсі американських сухопутних військ.

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