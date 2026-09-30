Чекала на смерть 30 років: у США несподівано зупинили страту жінки за жорстоке вбивство

Засуджена до страти Крісті Пайк

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50-річна Крісті Пайк мала стати першою жінкою, страченою у Теннессі за понад 200 років. Однак у день виконання вироку, 30 вересня, апеляційний суд США тимчасово зупинив процедуру страти та погодився розглянути аргументи її захисту.

Про це повідомляє Reuters.

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Чому страту Крісті Пайк зупинили

Шостий окружний апеляційний суд США призупинив виконання вироку менш ніж за дві години до запланованої смертельної ін’єкції. Суд погодився розглянути доводи адвокатів Пайк про те, що під час призначення їй смертної кари недостатньо врахували травматичний досвід її дитинства.

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Захист наполягає, що йдеться, зокрема, про сексуальне насильство та інші тяжкі травми, пережиті нею у дитинстві. Адвокати просили замінити смертний вирок на довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення.

Губернатор Теннессі Білл Лі раніше відхилив прохання Пайк про помилування. Після рішення апеляційного суду генеральний прокурор штату звернувся до Верховного суду США з проханням скасувати зупинку страти.

Крісті Пайк перебуває в камері смертників від 1996 року. Вона стала єдиною жінкою, яка нині очікує страти в Теннессі, а її справа привернула увагу через вік, у якому вона скоїла злочин: на той момент їй було 18 років.

Страта мала відбутися у в’язниці Riverbend Maximum Security Institution. У разі виконання вироку це була б перша страта жінки в Теннессі за понад два століття. У США загалом страти жінок залишаються рідкісними: від 1976 року було страчено 18 жінок із 1683 людей, які отримали смертний вирок.

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За що Крісті Пайк засудили до смертної кари

Злочин стався 12 січня 1995 року в Ноксвіллі. 18-річна Пайк разом зі своїм 17-річним бойфрендом Тадарілом Шиппом і подругою Шадоллою Петерсон напала на 19-річну Коллін Слеммер, яка також була студенткою програми Job Corps. Прокуратура стверджувала, що причиною нападу були ревнощі.

За судовими матеріалами, напад тривав близько 30–45 хвилин. Слеммер били, різали коробковим ножем та металевим інструментом, а на її грудях вирізали пентаграму. Від отриманих травм голови дівчина померла. Наступного ранку тіло загиблої знайшли на території кампусу Університету Теннессі.

Суд визнав Пайк винною в умисному вбивстві першого ступеня та змові з метою вбивства, після чого їй засудили до страти. Її адвокати протягом десятиліть намагалися оскаржити вирок. Тепер виконання смертної кари знову поставлено на паузу — цього разу через нові аргументи щодо того, як суд свого часу оцінював обставини життя Пайк.

Що сталося зі спільниками Крісті Пайк

Тадаріл Шипп був хлопцем Пайк, і на момент убивства йому було 17 років. Через вік він не підлягав смертній карі та отримав довічне ув’язнення.За даними CBS News, наступний розгляд питання про його умовно-дострокове звільнення очікується наприкінці 2031 року.

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Шадолла Петерсон також була причетна до злочину, однак під час суду свідчила проти Пайк. Судові документи Теннессі зазначають, що Петерсон визнала себе винною у пособництві після скоєння злочину та отримала шість років пробації.

За тридцять років долі трьох учасників злочину кардинально розійшлися: Пайк досі перебуває в камері смертників, Шипп відбуває довічне покарання, а Петерсон давно відбула свій умовний термін, і про подальшу її долю американські ЗМІ не повідомляють. Справа Пайк наразі знову перебуває на розгляді в суді після того, як виконання смертного вироку було зупинено.

Напередодні запланованої страти Крісті Пайк також зверталася з проханням щодо процедури смертельної ін’єкції. Про її моторошну заяву перед стратою стало відомо після розголосу її останніх побажань.

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