У шоколадному вбранні і крокодилячих туфлях: Розі Гантінгтон-Вайтлі з’явилася на Тижні моди у Парижі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

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Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала показ Tom Ford, який відбувся під час третього дня Тижня моди в Парижі.

Модель постала у стильному атласному ансамблі шоколадного кольору, який складався з комбінезона з глибоким декольте і поясом в тон та довгого пальта з чорними оксамитовими лацканами й широкими манжетами.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Лук Розі доповнила гостроносими туфлями з тисненням під шкіру крокодила і на шпильках та прямокутним крокодилячим клатчем в тон. Із прикрас на ній були діамантове кольє, сережки та каблучки. Також знаменитість одягла чорні сонцезахисні окуляри.

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У Гантінгтон-Вайтлі було розпущене волосся, макіяж з помадою нюдового відтінку і молочний манікюр.

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