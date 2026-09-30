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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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30
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1 хв

У крихітному бікіні з принтом: британська модель показала пікантні фото з відпочинку

Єва Гейл похизувалася гарною фігурою і засмагою на нових світлинах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Єва Гейл

Єва Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл опублікувала в Instagram серію пікантних світлин. На кадрах вона позувала під яскравим сонцем, сидячи на великому дерев’яному столі серед тропічних рослин.

Єва Гейл

Єва Гейл

Для фотосету Єва одягла мініатюрне бікіні з абстрактним принтом у коричнево-помаранчевій гамі з металевими брошками із зеленим камінням.

Єва Гейл

Єва Гейл

Пляжний образ Гейл доповнила сережками-цвяшками, браслетами на руках і ногах. У неї було розпущене волосся, макіяж з персиковою помадою і нюдовий манікюр.

Єва Гейл

Єва Гейл

Модель позувала у різних ракурсах, демонструючи струнку фігуру і гарну засмагу. «До наступного літа», — лаконічно підписала вона знімки.

Єва Гейл

Єва Гейл

Нагадаємо, Єва Гейл показалася у сукні з принтом «зебра» й глибоким декольте.

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