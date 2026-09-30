- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 1 хв
У крихітному бікіні з принтом: британська модель показала пікантні фото з відпочинку
Єва Гейл похизувалася гарною фігурою і засмагою на нових світлинах.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл опублікувала в Instagram серію пікантних світлин. На кадрах вона позувала під яскравим сонцем, сидячи на великому дерев’яному столі серед тропічних рослин.
Для фотосету Єва одягла мініатюрне бікіні з абстрактним принтом у коричнево-помаранчевій гамі з металевими брошками із зеленим камінням.
Пляжний образ Гейл доповнила сережками-цвяшками, браслетами на руках і ногах. У неї було розпущене волосся, макіяж з персиковою помадою і нюдовий манікюр.
Модель позувала у різних ракурсах, демонструючи струнку фігуру і гарну засмагу. «До наступного літа», — лаконічно підписала вона знімки.
Нагадаємо, Єва Гейл показалася у сукні з принтом «зебра» й глибоким декольте.