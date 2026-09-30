Догляд за волоссям восени: що робити, аби за кілька тижнів воно змінилося до невпізнаваності

Волосся. / © pexels.com

Реклама

Восени змінюється стан нашого волосся — після теплої пори року воно може стати більш сухим і ламким. Що більше — з настанням холодів додаються нові проблеми: волосся починає сильніше електризуватися, плутатися, втрачати блиск і навіть випадати більше, ніж зазвичай.

Чому волосся восени випадає, стає сухим і електризується, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Помітити більше волосся на щітці або після миття восени — досить поширена ситуація. На інтенсивність випадіння можуть впливати сезонні зміни, стрес, харчування, догляд та загальний стан організму.

Реклама

Але якщо волосся випадає дуже інтенсивно, з’являються залисини або проблема триває довго, не варто списувати все на осінь — краще звернутися до лікаря.

Низька температура та вітер можуть негативно впливати на волосину: стає сухішою, жорсткішою, швидше ламається, а кінчики можуть почати сіктися. Водночас у приміщеннях ситуацію погіршує сухе повітря. Саме тому восени волоссю особливо потрібні зволоження та захист.

Восени багато хто помічає, що волосся буквально «стає дибки». Причина — сухе повітря, тертя об одяг і головні убори. Щоб зменшити електризацію, варто використовувати кондиціонер після кожного миття, а також незмивні засоби для довжини. Допомогти можуть і засоби з компонентами, які зменшують тертя та утримують вологу.

Як доглядати за волоссям восени

Восени особливо доречні засоби з пантенолом, гліцерином, керамідами, ліпідами, амінокислотами та кондиціонувальними компонентами. Вони допомагають зменшити сухість, полегшити розчісування та захистити волосся від щоденного тертя.

Реклама

Головне правило осіннього сезону — не перевантажувати волосся десятками засобів. Достатньо правильно підібраного шампуню, кондиціонера, маски за потреби та незмивного захисту для довжини.

1. Не мийте голову надто гарячою водою.

Гаряча вода може додатково пересушувати шкіру голови та волосся. Краще використовувати теплу воду.

2. Не відмовляйтеся від кондиціонера.

Восени він особливо важливий: допомагає зменшити тертя, полегшує розчісування та захищає волосся від ламкості.

3. Додайте зволожувальну маску.

Якщо волосся стало сухим, жорстким або тьмяним, маску можна використовувати регулярно відповідно до потреб волосся.

Реклама

4. Обережно сушіть волосся.

Не варто терти його рушником або одразу розчісувати мокрі пасма. Якщо користуєтеся феном, наносьте термозахист.

5. Захищайте волосся від холоду.

Не виходьте на вулицю з мокрою головою. У мороз і сильний вітер волосся краще ховати під головний убір.

6. Слідкуйте за кінчиками.

Якщо вони стали сухими та посіченими, косметичні засоби можуть лише тимчасово покращити їхній вигляд. У разі сильного пошкодження допоможе підстригання.

Нагадаємо, ми писали, щоб волосся було густішим, міцнішим і швидше відростало, необов’язково купувати дорогі засоби. Один із найпростіших домашніх способів — додати до звичного шампуню трохи розмаринової олії.

Новини партнерів

Новини партнерів