Перукарі назвали одинадцять коротких стрижок, які всі захочуть восени 2026 року

Трендові короткі стрижки на осінь 2026 року / © pexels.com

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Зібрали 11 коротких стрижок, на які варто звернути увагу перед наступним походом до перукаря.

Якщо ви давно хотіли коротко підстригтися, осінь 2026 року може стати чудовим часом для змін. Цього сезону в моді природна текстура, рухливі шари та стрижки, які мають стильний вигляд навіть без ідеального укладання.

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Особливо актуальними залишаються різні варіанти боба, але конкуренцію їм складають піксі, біксі та короткі багатошарові стрижки.

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М’яка піксі

М’яка піксі / © ТСН

Класична піксі стає м’якшою. Замість максимально короткого волосся та чітких ліній восени варто звернути увагу на варіант із подовженими пасмами й легкою текстурою.

Така стрижка дозволяє експериментувати з укладанням: волосся можна зробити гладким або, навпаки, надати йому легкої недбалості та об’єму.

Французький боб

Французький боб / © ТСН

Французький боб — одна з тих стрижок, які регулярно повертаються до списків головних трендів. Зазвичай волосся закінчується приблизно біля підборіддя, а образ часто доповнює чубчик.

Головна перевага такої стрижки — її характер. Вона може мати однаково ефектний вигляд як на гладкому, так і на трохи хвилястому волоссі.

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Італійський боб

Італійський боб / © ТСН

Якщо французький варіант здається занадто коротким, можна придивитися до італійського боба. Він довший, об’ємніший і чудово підходить тим, хто хоче змінити зачіску, але поки не готовий до радикально короткої стрижки.

Особливо ефектний вигляд має укладання з об’ємом і м’якими кінчиками.

Біксі

Біксі / © ТСН

Одна з найцікавіших коротких стрижок 2026 року — біксі. Її назва утворилася від bob і pixie, адже вона поєднує риси одразу двох популярних стрижок.

Від піксі біксі отримала легкість і багатошаровість, а від боба — довші пасма та можливість по-різному вкладати волосся.

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Цей варіант особливо вартий уваги тим, хто хоче спробувати коротку зачіску, але не готовий одразу робити дуже коротку піксі.

Міксі

Міксі / © ТСН

Ще один гібридний варіант — міксі, який поєднує елементи піксі та малета. Волосся залишається коротшим спереду та з боків, але трохи довшим у потиличній частині.

Це сміливіший варіант, ніж класичний боб або піксі, тому він може сподобатися тим, хто шукає незвичайну стрижку.

Подовжений боб

Подовжений боб / © ТСН

Не обов’язково відрізати волосся до підборіддя, щоб потрапити в тренд. Подовжений боб, або лоб, теж залишається актуальним.

Довжина приблизно до ключиць робить його універсальним варіантом. Волосся все ще можна збирати, випрямляти, завивати або носити з природною текстурою.

Боб із підкрученими кінчиками

Боб із підкрученими кінчиками / © ТСН

Тренди 1990-х і початку 2000-х продовжують впливати на сучасні зачіски. Один із прикладів — короткий боб із кінчиками, підкрученими назовні.

Таке укладання додає звичайному бобу зовсім іншого настрою і дозволяє оновити зачіску навіть без нової стрижки.

Текстурований боб

Текстурований боб / © ТСН

Ідеально гладке волосся — далеко не єдиний спосіб носити боб. Восени 2026 року особливо актуальною буде природна текстура.

Легкі хвилі, нерівномірний об’єм і трохи недбале укладання роблять класичну форму менш суворою. До того ж такий варіант добре вписується у тренд на зачіски, які не повинні мати надто старанний вигляд.

Короткий шег

Короткий шег / © ТСН

Багатошаровість залишається одним із головних прийомів у модних стрижках. Шег із короткими шарами створює рух і допомагає підкреслити природну текстуру волосся.

Особливо цікавий вигляд він може мати на хвилястому волоссі, коли пасма не лежать ідеально рівно.

Кудрява коротка стрижка

Кудрява коротка стрижка / © ТСН

Власницям кудрявого волосся також не потрібно випрямляти його заради короткої стрижки. Навпаки, одна з тенденцій сезону — підкреслювати природні завитки.

Форму такої стрижки варто підбирати разом із майстром з урахуванням типу локонів, густоти волосся та того, наскільки сильно воно скорочується після висихання.

Боб вихідного дня

Боб вихідного дня / © ТСН

Один із найцікавіших варіантів сезону отримав назву Weekend Bob — «боб вихідного дня».

Його головна ідея — розслаблене укладання. Волосся не повинно мати надто ідеальний вигляд: легка текстура й невимушеність якраз і створюють потрібний ефект.

Це ще один доказ того, що восени 2026 року короткі стрижки стають менш строгими та більш природними.

Яку коротку стрижку обрати восени 2026 року

Під час вибору варто орієнтуватися не лише на фотографію зачіски, яка вам сподобалася. Значення мають густота і структура волосся, природні хвилі або кучері, бажана довжина та кількість часу, яку ви готові витрачати на щоденне укладання.

Якщо не хочеться одразу кардинально змінювати довжину, можна почати з подовженого боба. Тим, хто готовий до помітніших змін, варто придивитися до біксі або м’якої піксі, а любителькам текстурованих і трохи недбалих зачісок — до шегу.

FAQ

Які короткі жіночі стрижки модні 2026 року?

Серед трендових коротких жіночих стрижок 2026 року — боб у різних варіаціях, піксі, біксі, міксі, короткий шег та текстуровані стрижки. Восени особливо актуальними стають м’які шари, природний об’єм і зачіски, які не потребують ідеально гладкого укладання.

Яка коротка стрижка не потребує укладання?

Повністю без укладання обходиться далеко не кожна коротка стрижка, однак найпростіше доглядати за зачіскою, форма якої враховує природну структуру волосся. Текстурований боб, біксі або короткий шег можуть потребувати мінімального укладання, якщо стрижку правильно підібрано до густоти, хвилястості чи кучерявості волосся.

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