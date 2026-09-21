Дев’ять стильних стрижок для жінок після 70 років: сучасні альтернативи звичним зачіскам

Стрижки для жінок після 70 років / © pexels.com

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І для цього зовсім не обов’язково наважуватися на кардинальні зміни. Сучасні стрижки для жінок після 70 років — це м’які шари, природний об’єм, рухливі пасма та форми, які не потребують складного щоденного укладання.

Зібрали дев’ять актуальних варіантів для короткого та середнього волосся — від піксі до подовженого боба.

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Біксі з шарами

Не можете вирішити, що вам більше подобається — боб чи піксі? Є компромісний варіант — біксі, який поєднує характерні риси обох стрижок.

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Особливо цікавий вигляд має багатошарова версія. Пасма різної довжини створюють рух та додатковий об’єм, а м’яке обрамлення обличчя допомагає акцентувати вилиці.

Ще одна перевага біксі — універсальність. На прямому волоссі стрижка може мати акуратний й елегантний вигляд, а на хвилястому шари додають ще більше фактурності.

Щоб зачіска добре тримала форму, можна попросити перукаря зробити легкі пасма біля обличчя та м’яко профілювати їх у зоні підборіддя. Для повсякденного укладання зазвичай достатньо фена та круглої щітки.

Текстурований піксі

Піксі давно став класикою коротких жіночих стрижок, однак сучасна версія має вигляд значно цікавіший завдяки текстурі.

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Замість ідеально пригладжених пасом — легка недбалість, шари та об’єм. Такий прийом особливо доречний для тонкого волосся: текстура допомагає візуально зробити його густішим.

До того ж ця коротка стрижка для жінок після 70 років досить проста в догляді. Для укладання можна використати невелику кількість легкого мусу або текстурувального спрею.

Довжину на скронях і потилиці варто підбирати індивідуально відповідно до форми обличчя. Ще один плюс — відростаючи, текстурований піксі може досить довго зберігати охайний вигляд.

М’який шег

Стрижка шег, яка була особливо популярною у 1970-х, знову повернулася в моду. Але сьогодні вона стала м’якшою та більш природною.

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Її характерні риси — багатошаровість, рухливі кінчики та невимушена форма. А доповнити зачіску можна популярним чубчиком-шторкою.

Особливо ефектний вигляд шег має на хвилястому або від природи текстурованому волоссі. Водночас правильно розташовані шари можуть додати об’єму й тонкому волоссю.

Ще одна перевага — необов’язково витрачати багато часу на укладання. На хвилясте волосся можна нанести трохи засобу для формування локонів і залишити його висихати у природний спосіб.

Боб із «пір’їнками»

Класичний боб можна зробити легшим і динамічнішим за допомогою багатошарових кінчиків, укладених назовні.

Так звані «пір’їнки» додають зачісці легкості, а пасма біля обличчя пом’якшують загальний силует. Особливо красивий вигляд такий боб може мати на сріблястому, білявому волоссі або природній сивині.

Філірування кінчиків також допомагає прибрати зайву масивність, якщо волосся густе чи жорстке.

Для створення характерного об’єму знадобляться фен і велика кругла щітка. А підкреслити красивий відтінок сивого волосся можна за допомогою відповідного тонувального догляду.

Рваний багатошаровий боб

Якщо класичний боб здається занадто консервативним, можна спробувати його більш сміливу версію.

Рваний боб відрізняється шарами та навмисно нерівною текстурою кінчиків. Завдяки цьому волосся не лежить суцільною важкою лінією, а зачіска здається більш рухливою.

Стрижка може вдало підкреслити вилиці або, навпаки, візуально пом’якшити лінію нижньої щелепи — усе залежить від розташування шарів.

Для більш гладкого образу можна скористатися феном із круглою щіткою або стайлером. А якщо хочеться невимушеного ефекту, волосся можна залишити висихати природно.

Недбала коротка стрижка

Для тих, хто не хоче щоранку довго стояти перед дзеркалом, варто придивитися до короткої стрижки з ефектом легкої недбалості.

Її головна особливість у тому, що пасма не повинні лежати ідеально. Навпаки, трохи скуйовджена текстура і створює потрібний ефект.

Цей варіант особливо добре працює з тонким або природно хвилястим волоссям. А правильно підібрана довжина на маківці може додати зачісці візуального об’єму.

Укладання теж максимально просте: невелику кількість текстурувального спрею або матової пасти можна розподілити по волоссю пальцями та надати пасмам бажаної форми.

Багатошаровий лоб

Не всі жінки після 70 хочуть коротко стригти волосся. У такому разі чудовою альтернативою може стати лоб — подовжений боб приблизно до ключиць.

Шари роблять цю довжину легшою та не дозволяють волоссю мати плаский вигляд. Особливо вдало можуть працювати пасма, які починаються приблизно від рівня підборіддя й м’яко обрамляють обличчя.

Лоб також залишає простір для експериментів з укладанням. Його можна носити прямим, зробити бічний проділ або створити м’які хвилі.

До того ж це зручний варіант для тих, хто не хоче надто часто коригувати довжину в салоні.

Сучасна стрижка «клин»

Ще одна знайома зачіска, яка отримала сучасне прочитання — стрижка «клин».

У нинішній версії вона має легший вигляд: коротші градуйовані пасма на потилиці створюють об’єм на маківці, тоді як передні залишаються довшими й обрамляють обличчя.

Така форма може стати вдалим рішенням для тих, кому хочеться чіткішого силуету та природного об’єму без складного стайлінгу.

Під час сушіння достатньо трохи піднімати волосся біля коренів круглою щіткою. Завдяки градуйованій формі зачіска також здатна непогано тримати силует у міру відростання.

Піксі-боб із бічним чубчиком

Якщо короткий піксі подобається своєю практичністю, але хочеться залишити трохи більше довжини, варто звернути увагу на піксі-боб.

Один із найцікавіших його варіантів — із довгими пасмами, зачесаними набік. Асиметрія робить звичну коротку зачіску виразнішою та додає образу сучасності.

Стрижка пасує як прямому, так і злегка хвилястому волоссю та особливо ефектно може підкреслити природні сріблясті й білі відтінки.

Не обов’язково одразу робити дуже довгий бічний чубчик. Спочатку можна обрати стриманіший варіант, а під час наступної стрижки змінити пропорції.

Яку стрижку обрати після 70 років

Універсальної зачіски, яка однаково добре пасуватиме всім, не існує. Під час вибору варто враховувати не лише вік, а насамперед форму обличчя, густоту та структуру волосся, його природний напрямок росту й те, скільки часу ви готові витрачати на укладання.

Якщо волосся стало тоншим, багатошаровість і текстура можуть допомогти створити враження додаткового об’єму. Для густого волосся шари, навпаки, здатні прибрати зайву важкість.

А сивину зовсім не обов’язково приховувати. Вдало підібрана форма стрижки може красиво підкреслити сріблясті та білі пасма й перетворити природний колір волосся на одну з головних деталей образу.

FAQ

Яка стрижка омолоджує жінку після 70 років?

Не існує однієї стрижки з гарантованим «омолоджувальним» ефектом. Проте легкі шари, об’єм біля коренів, м’які пасма навколо обличчя та рухлива текстура можуть зробити образ свіжішим. Серед популярних варіантів — текстурований піксі, багатошаровий боб, біксі та лоб. Конкретну форму краще підбирати з урахуванням рис обличчя та структури волосся.

Які стрижки підходять жінкам після 70 років?

Жінкам після 70 років можуть пасувати як короткі, так і довші стрижки. Серед практичних сучасних варіантів — піксі, піксі-боб, біксі, багатошаровий боб, шег, лоб і градуйовані короткі стрижки. Для тонкого волосся часто обирають текстуровані та багатошарові форми, які допомагають створити додатковий об’єм, а для густого — шари, що роблять зачіску легшою.

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