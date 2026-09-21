Які продукти вбивають нирки: їх не можна включати до щоденного раціону, особливо людям за 50

Які продукти шкідливі для нирок / © www.freepik.com/free-photo

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Нирки щодня фільтрують кров, регулюють водно-сольовий баланс і виводять з організму продукти обміну. З віком особливо важливо стежити за харчуванням, адже високий артеріальний тиск і цукровий діабет належать до основних факторів ризику хронічної хвороби нирок. Тому продукти з великою кількістю солі, доданого цукру та насичених жирів не варто робити основою щоденного меню.

Ковбаси, бекон та інше перероблене м’ясо

Ковбаси, сосиски, бекон, шинка, копченості та інші м’ясні вироби часто містять багато натрію. Його надлишок сприяє затримці рідини та підвищенню артеріального тиску, який створює додаткове навантаження на нирки. Деякі перероблені продукти також містять фосфатні добавки, які особливо важливі для людей з уже наявною хронічною хворобою нирок.

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Тому замість щоденної ковбаси краще частіше вибирати свіже м’ясо, птицю чи рибу та готувати їх із мінімальною кількістю солі.

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Чипси, солоні горішки та інші снеки

Чипси, сухарики, солоні горішки, крекери та подібні снеки можуть містити значну кількість натрію навіть у невеликій порції. Регулярне надходження надлишку солі пов’язане з підвищенням тиску — одного з важливих факторів ризику ураження нирок. ВООЗ рекомендує дорослим споживати менше 2000 мг натрію на день, що відповідає менш ніж 5 г солі.

Солодкі газовані напої

Солодка газована вода не приносить організму необхідних поживних речовин, але може містити велику кількість доданого цукру. Регулярне надмірне споживання таких напоїв сприяє набору ваги та метаболічним порушенням, які підвищують ризик діабету й інших станів, пов’язаних із хворобами нирок.

Фастфуд і готові страви

Піца, бургери, картопля фрі, готові супи, локшина швидкого приготування і заморожені напівфабрикати часто поєднують одразу кілька небажаних факторів — багато натрію, насичених жирів і калорій. Особливо важливо перевіряти склад готових продуктів: у них можуть бути фосфатні добавки, які позначаються у переліку інгредієнтів словами з частиною «фос».

Надлишок солі — окрема проблема

Навіть звичайні домашні страви можуть стати небажаними для нирок, якщо постійно пересолювати їжу. Багато натрію вже міститься у хлібі, сирі, соусах, консервах і готових продуктах, тому додаткова сіль швидко збільшує добове споживання.

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Після 50 років варто робити основу раціону зі свіжих овочів і фруктів, цільнозернових продуктів, риби, нежирного м’яса та інших мінімально оброблених продуктів. Водночас людям з діагностованою хронічною хворобою нирок не можна самостійно складати універсальну «ниркову дієту»: залежно від функції нирок може знадобитися обмеження не лише натрію, а й калію, фосфору, рідини або білка.

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