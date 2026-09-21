Бійка за шезлонг на пляжі закінчилася смертю 82-річного чоловіка: деталі трагедії

У Греції 82-річний чоловік помер після бійки за шезлонг / © pixabay.com

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У Греції 82-річний чоловік помер після бійки за шезлонг на пляжі.

Про це пише The Guardian.

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Інцидент стався в неділю вранці на популярному пляжі, що розташований приблизно за 20 кілометрів на південь від Афін.

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За даними правоохоронців, 82-річний чоловік прибув на пляж разом із дружиною вранці, сподіваючись зайняти вільні шезлонги. Однак через брак лежаків між ним та іншим відвідувачем — 76-річним незнайомцем — виник конфлікт.

Свересні словесні перепалки швидко переросли у бійку. Як повідомляє грецький державний мовник ERT, до сутички також долучилися люди з оточення 76-річного чоловіка.

У ході бійки 82-річний пенсіонер зазнав тяжких травм. За попередньою версією, під час нападу у нього міг статися серцевий напад. Чоловіка терміново доправили каретою швидкої допомоги до лікарні, проте лікарі констатували його смерть.

Поліція вже призначила судово-медичну експертизу для встановлення точної причини загибелі.

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Правоохоронці затримали 76-річного підозрюваного та 21-річну дівчину, яка перебувала разом із ним. Пізніше дівчину відпустили, а свідки розповіли, що в неї було закривавлене та опухле обличчя. Крім того, для допиту та з’ясування обставин затримано менеджера пляжного комплексу. Усі учасники інциденту постануть перед судом.

Представники поліції назвали цей випадок «безпрецедентним», зазначивши, що хоча суперечки в Греції нерідко бувають емоційними та гучними, бійки за участю людей похилого віку є винятковим явищем.

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