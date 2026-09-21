Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Закон покійного сенатора Ліндсі Грема про санкції проти Росії надає президенту США Дональду Трампу потужний інструмент тиску на держави, які допомагають Москві обходити обмеження. Двопартійна підтримка цього закону демонструє чіткий запит на жорсткішу політику щодо РФ. Цей механізм може змінити зовнішньополітичні кроки Білого дому.

Таку думку політолог Сергій Таран висловив у ефірі телеканалу «Київ24».

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Що дає Трампу новий закон про санкції проти Росії

За його словами, завдяки закону Грема американський лідер, очевидно, матиме додатковий інструмент впливу — можливість запроваджувати санкції проти інших держав.

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«Зараз у Трампа відбудуться надзвичайно складні перемовини, якщо, звісно, візит Сі Цзіньпіна в Сполучені Штати не буде скасовано. І це означає, що Трамп, очевидно, матиме за собою такий інструмент впливу — накладання санкцій на будь-які інші країни», — сказав Таран.

Він нагадав, що раніше тарифна війна Трампа зі світом завершилася для американського президента невдало, зокрема й усередині Сполучених Штатів, де його позиція не отримала однозначної підтримки. Водночас, на думку політолога, тепер Трамп отримав своєрідну «легітимізацію» для застосування санкцій проти держав, які, на його думку, допомагають Росії уникати обмежень.

Чи застосує Трамп новий закон про санкції проти Росії

«Це не означає, що Трамп застосує санкції пекельні проти всіх. Але те, що він буде використовувати цей закон, у мене сумнівів немає», — наголосив Таран.

Експерт також звернув увагу на політичне значення ухваленого закону. За його словами, документ демонструє настрої всередині американського політичного середовища та свідчить про те, що представники обох провідних партій США підтримують жорсткіший підхід до Росії.

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Таран зазначив, що невдовзі у США відбудуться вибори до Конгресу. Він припустив, що демократи можуть отримати більшість у щонайменше одній з палат — Палаті представників.

«Це трошки змінить температуру всередині американської політики, яку просто буде змушений враховувати Трамп у своїй зовнішній політиці. Оце показник, яка є температура в політиці американській, це є цей закон, який показує, що в США незадоволені тим, що Трамп має таку м’яку позицію щодо Росії. І Трамп, який буде змушений враховувати тепер в тих обставинах нових позицію Конгресу, так чи інакше змушений буде коригувати свою політику з думкою тих політиків, які голосували за цей закон», — прогнозує політолог.

Він додав, що позиція американських політиків значною мірою пояснюється настроями виборців. Як наголосив Таран, результати опитувань громадської думки у США демонструють підтримку жорсткішого підходу до Росії серед більшості виборців як Демократичної, так і Республіканської партій.

Закон Грема про санкції проти РФ — що він передбачає

Нагадаємо, 18 вересня Трамп підписав закон Грема, що посилює санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає запровадження мит до 100% проти країн-покупців російських енергоносіїв (зокрема Китаю та Індії) або тих, хто допомагає обходити обмеження. Також пакет б’є по енергетиці, ОПК, фінансах і «тіньовому флоту» РФ. Мета закону — скоротити доходи Москви для війни.

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Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу, сенаторам і членам Палати представників США за підписання закону Грема. Глава держави наголосив, що найкращим вшануванням пам’яті покійного сенатора стане повноцінна і якнайшвидша реалізація цього документа, оскільки економічний тиск і рішучість є ключовими інструментами для завершення війни та досягнення миру.

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