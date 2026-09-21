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Досвід, що передував SHMEL

Ідея SHMEL виникла з багаторічного практичного досвіду. До створення компанії Медведєва понад сім років працювала у маркетингу та розвитку бізнесу і брала участь у розвитку понад 70 компаній та стартапів.

За словами Медведєвої, один із показових прикладів такого підходу — проєкт у сфері охорони здоров’я, де портфель зі 390 рекламних кампаній під її керівництвом окупився з коефіцієнтом 19,56x при рекламних витратах у розмірі $20,5 тис.

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«Ми роками робили цю роботу вручну: аналізували бізнес, будували стратегії залучення клієнтів, тестували рекламу та перерозподіляли бюджети. У певний момент стало очевидно, що значну частину цих рішень можна перетворити на технологію», — говорить Медведєва.

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Не чат-бот, а система, яка виконує роботу

Технологічний підхід Медведєвої полягає у побудові системи спеціалізованих ШІ-агентів, кожен з яких відповідає за окрему маркетингову функцію — від аналізу бізнесу та стратегії до управління рекламою і бюджетами. На відміну від інструментів, які лише надають дані чи автоматизують окремі дії, така система розрахована на прийняття рішень: вона визначає проблему, пропонує варіант її вирішення та самостійно його виконує. Для критичних дій, таких як зміна бюджету чи запуск нової кампанії, передбачено обов’язкове підтвердження людиною.

Від практики до системного рішення

Ранній інтерес до SHMEL з боку індустрії Медведєва пояснює тим, що модель, яку вона будує, відповідає на проблему, яку вона спостерігала роками роботи з клієнтами: власники клінік фізично не встигають координувати рекламу, SEO, контент і аналітику вручну і при цьому приймати рішення достатньо швидко.

За словами Медведєвої, саме цей практичний досвід визначив, як вона підійшла до побудови SHMEL — не як до набору окремих інструментів, а як до системи, що бере на себе прийняття рішень, а не лише їх підготовку.

Компанія перебуває на ранній стадії: серед підтверджень інтересу до моделі — інвестиційна пропозиція від одного з інвесторів та запрошення на фінальний раунд інтерв’ю до акселератора Berkeley SkyDeck Batch 23, до якого доходять лише близько 2% кандидатів.

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«Сьогодні ШІ здебільшого допомагає людині швидше виконувати окремі завдання. Я думаю, що наступний етап — це коли ШІ відповідатиме не за завдання, а за результат цілої бізнес-функції», — каже Медведєва, пояснюючи логіку, яку вона закладає в SHMEL.

Наразі команда тестує цю модель на перших клієнтах у США, а Медведєва продовжує особисто відповідати за стратегію продукту та його розвиток.

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