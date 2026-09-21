Ексдружина Кличка відверто заговорила про нові стосунки та спілкування з колишнім після розлучення

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

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Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка — модель Наталія Єгорова — заговорила про нові стосунки після розлучення.

Від літа 2022 року знаменитість — офіційно холостячка. Проте, виявляється, у Наталії Єгорової були спроби налагодити особисте життя, про що вона розповіла в інтерв’ю Bild am Sonntag, передає SpotonNews. Модель не приховує, що після розлучення в неї вже були нові стосунки. Однак вона просто не афішувала це.

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«Звичайно, я зустрічалася. Я не свята. Я люблю своє особисте життя. Я жінка. Але я не показую кожного чоловіка одразу публіці», — говорить модель.

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Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Зараз серце Наталії Єгорової вільне. Проте вона переконана, що ще зустріне свою людину. Ба більше, модель у майбутньому мріє вийти заміж вдруге. Як говорить Наталія Єгорова, вона не хоче зустрічати старість на самоті.

«Так, я хочу весілля. Так, я хочу обручку. Так, я хочу знову сказати "так". І так, я не хочу старіти на самоті», — ділиться модель.

До речі, Наталія Єгорова також прокоментувала й стосунки з Віталієм Кличком після розлучення. Пара розійшлась на позитивній ноті. Окрім того, вони підтримують зв’язок та спілкуються телефоном. Хоча колишні закохані зв’язуються не часто, але їхні розмови стали довшими та глибшими.

Наталія Єгорова та Віталій Кличко / © Getty Images

«Ми можемо знову поговорити. Звичайно, я не телефоную йому щодня. Але наші розмови стають довшими. Гадаю, в глибині душі він пишається мною», — запевнила модель.

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Зазначимо, Віталій Кличко та Наталія Єгорова оголосили про розлучення у серпні 2022 року після 25 років шлюбу. Пара ухвалила таке рішення, оскільки вже давно живе у різних країнах. У колишнього подружжя є троє спільних дітей — сини Єгор-Даніель та Максим-Александр і донька Єлизавета-Вікторія.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Єгорова приїздила до України. Модель показувала свою 97-річну бабусю та як із нею проводить час.

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