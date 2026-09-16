Ексдружина Кличка після повернення до України показала 97-річну бабусю й як з нею час проводить

Наталія Єгорова в Україні / © instagram.com/natalia_yegorova

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Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка — модель Наталія Єгорова — повернулася до України та вирушила на Івано-Франківщину, де гостює у своєї 97-річної бабусі.

У своєму фотоблогу Єгорова опублікувала серію кадрів із родинного будинку. На світлинах вона позує разом із бабусею на ґанку, проводить із нею час за вишиванням і переглядає архівні сімейні фотографії. За словами Наталії, після багатьох років за межами України вона дедалі сильніше відчувала бажання повернутися до місця, звідки походить її родина.

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«Так багато років я мріяла повернутися. І чомусь із віком ця туга стає сильнішою. З’являється потреба знати, звідки я родом. Почути історії. Доторкнутися до цієї землі. Згадати людей, які були до мене», — поділилася Єгорова.

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Наталія Єгорова з бабусею / © instagram.com/natalia_yegorova

Особливим для моделі став час, проведений із 97-річною бабусею. Вона зізналася, що слухала її розповіді та спостерігала, як жінка досі терпляче й з любов’ю вишиває.

«Час із моєю 97-річною бабусею. Сидіти поруч із нею, слухати її історії, спостерігати за її руками, які досі з такою терплячістю та любов’ю вишивають», — написала Наталія.

Наталія Єгорова з бабусею / © instagram.com/natalia_yegorova

Під час подорожі Єгорова також більше дізналася про своїх предків, побувала у місцях, де жили кілька поколінь її родини, та відвідала могили рідних.

Окремою частиною поїздки стали Карпати. Наталія показала лісові краєвиди та зізналася, що саме там особливо відчула зв’язок із рідною землею. Модель наголосила, що ця подорож допомогла їй по-новому відчути власне походження.

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«Ліси, тиша, запах землі… і це неймовірне відчуття приналежності. Чим старшою я стаю, тим більше розумію, наскільки глибоко наше коріння живе всередині нас», — зазначила вона.

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Свій допис Наталія завершила словами про те, що повертається з України з любов’ю та вдячністю — до бабусі, родини, свого коріння та землі, яку її предки називали домом: «Деякі подорожі ведуть нас кудись у нове. А деякі повертають туди, де частинка тебе завжди належала».

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