Двадцять щоденних звичок успішних людей: що робити кожного дня, щоб змінити життя на краще

20 звичок успішної людини / © pexels.com

Реклама

Насправді успіх складається не тільки з великих перемог. Значно частіше його формують маленькі рішення, які ми ухвалюємо щодня. Вчасно виконана справа, прогулянка, кілька прочитаних сторінок або розмова з близькою людиною можуть здаватися дрібницями. Але саме з таких дрібниць поступово складається якість нашого життя.

В Medium розповіли про 20 простих звичок, які допоможуть відчувати більше задоволення від кожного дня, підвищувати продуктивність і поступово рухатися до своїх цілей.

Реклама

Починайте день із руху

Необов’язково щоранку проводити годину в спортзалі. Зарядка, коротке тренування, йога або навіть активна прогулянка допомагають прокинутися та налаштуватися на новий день.

Реклама

Головне — регулярність. Коли фізична активність стає звичкою, вам уже не доводиться щоразу переконувати себе почати.

Робіть приємні дрібниці для близьких

Залиште коханій людині коротку записку, приготуйте чашку кави, надішліть тепле повідомлення або просто скажіть, наскільки вона для вас важлива.

Успіх — це не лише те, чого ми досягли самі. Наші стосунки з іншими людьми також значною мірою визначають якість життя.

Підтримуйте зв’язок із людьми

Зателефонуйте людині, з якою давно не спілкувалися. Напишіть другові, запитайте батьків, як у них справи.

Реклама

Ми часто відкладаємо такі речі «на потім», хоча для них потрібно всього кілька хвилин. Не очікуйте особливого приводу, щоб нагадати людині, що ви про неї пам’ятаєте.

Позбудьтеся зайвих відволікань

Повідомлення, соціальні мережі, нескінченна стрічка новин — усе це непомітно забирає час та увагу.

Якщо хочете стати продуктивнішими, визначте кілька найважливіших справ на день і створіть умови, за яких зможете зосередитися саме на них.

Не потрібно бути зайнятими кожну хвилину. Продуктивність — це не кількість виконаних справ, а здатність приділяти час тому, що справді важливо.

Реклама

Щодня виходьте на свіже повітря

Навіть коротка прогулянка може стати своєрідним перезавантаженням посеред напруженого дня.

Якщо більшість часу ви проводите за комп’ютером, зробіть невелику перерву: вийдіть надвір, пройдіться або хоча б змініть атмосферу.

Іноді десять хвилин без екрана дають більше, ніж ще десять хвилин спроб змусити себе працювати.

Не забувайте про обійми

Обійміть дитину, партнера, друга чи когось із рідних. У щоденній метушні дуже легко почати сприймати близьких як щось само собою зрозуміле.

Теплі стосунки теж потребують уваги. І для цього далеко не завжди потрібні грандіозні жести.

Навчіться не поспішати

Постійний поспіх створює відчуття, ніби життя перетворилося на нескінченну гонитву.

Спробуйте планувати справи так, щоб залишати невеликий запас часу. Виходьте раніше на зустрічі, не ставте завдання впритул одне до одного та враховуйте можливі затримки.

Коли ви нікуди не запізнюєтеся, значно легше зберігати спокій і відчуття контролю над власним днем.

Виділяйте час лише для себе

Спробуйте щодня знаходити хоча б трохи часу на те, що приносить задоволення саме вам.

Це може бути читання, спорт, творчість, медитація, улюблена музика, прогулянка або просто тиша.

Час для себе — не винагорода, яку потрібно заслужити після виконання всіх справ. Це нормальна частина турботи про власний ресурс.

Говоріть людям щирі компліменти

Помітили красиву сукню колеги? Скажіть про це. Вам сподобалося, як людина виконала свою роботу? Подякуйте їй.

Щирий комплімент займає кілька секунд, але може суттєво покращити настрій іншої людини.

До того ж звичка помічати хороше поступово змінює і наше власне сприйняття світу.

Додавайте короткі фізичні вправи протягом дня

Десять присідань, віджимань або кілька хвилин розминки — це маленьке завдання, яке легко виконати навіть у дуже завантажений день.

Такі мініцілі особливо корисні тоді, коли вам складно почати. Замість думки «мені потрібно тренуватися годину» домовтеся із собою зробити щось протягом п’яти хвилин.

Почати часто складніше, ніж продовжити.

Виконайте одну справу, яку давно відкладаєте

Записатися до стоматолога. Сплатити рахунок. Розібрати одну полицю. Відповісти на лист.

У кожного є невеликі справи, які постійно переходять із одного списку завдань до іншого.

Виберіть одну з них і зробіть сьогодні. Навіть маленька завершена справа дає приємне відчуття прогресу.

Сприймайте помилки як досвід

Помилки неминучі. Але одна й та сама невдача може або змусити нас здатися, або дати інформацію про те, що варто змінити.

Замість нескінченного прокручування ситуації в голові поставте собі просте запитання: «Чого це мене навчило?»

Так помилка припиняє бути лише негативним досвідом і стає частиною розвитку.

Встановлюйте конкретні дедлайни

Завдання без терміну виконання дуже легко відкласти.

Тому замість «треба якось розібрати документи» сформулюйте конкретніше: «сьогодні з 18:00 до 18:30 я розберу документи».

Чим зрозуміліше визначено, що і коли потрібно зробити, тим менше простору залишається для прокрастинації.

Не намагайтеся все робити самостійно

Уміння попросити про допомогу або делегувати частину завдань — не слабкість.

Подумайте, які справи справді потребують вашої особистої участі, а які може виконати хтось інший.

Це особливо важливо, якщо список справ регулярно перевищує кількість часу та сил, які у вас є.

Частіше дякуйте

Напишіть повідомлення людині, яка колись вам допомогла. Подякуйте колезі. Скажіть близьким, що цінуєте їх.

Ми легко помічаємо те, чого нам бракує, і значно рідше — те хороше, що вже є.

Звичка дякувати допомагає повернути увагу до позитивних речей, які в щоденному поспіху можна просто не помітити.

Не забувайте пити воду

Базові потреби легко ігнорувати, особливо під час напруженого робочого дня.

Тримайте воду поруч і регулярно робіть кілька ковтків. Не обов’язково перетворювати це на складну систему — достатньо створити умови, за яких корисну дію легко виконувати.

Той самий принцип працює і з багатьма іншими корисними звичками.

Читайте щодня

Книжка, журнал, професійна стаття — обирайте те, що вам цікаво.

Навіть кілька сторінок на день поступово перетворюються на десятки прочитаних книг і сотні нових ідей.

Особливо корисно хоча б частину часу, який зазвичай витрачається на бездумне гортання соціальних мереж, замінити усвідомленим читанням.

Плануйте наступний день заздалегідь

Наприкінці робочого дня запишіть кілька головних завдань на завтра.

Не намагайтеся внести до списку абсолютно все. Краще визначте 3–5 пріоритетів.

Тоді наступного ранку вам не доведеться витрачати час на запитання «З чого почати?». План уже буде перед очима.

Робіть добро без очікування винагороди

Допомогти знайомому, підтримати благодійну ініціативу, пригостити когось кавою або просто притримати двері — добрі вчинки необов’язково мають бути масштабними.

Маленькі вияви щедрості та уваги нагадують, що ми здатні позитивно впливати на життя інших людей уже сьогодні.

І це теж можна вважати успіхом.

Завершуйте день із думкою про те, що було хорошого

Перед сном згадайте хоча б одну річ, яка сьогодні вдалася.

Це не означає ігнорувати проблеми чи переконувати себе, що все чудово. Просто поряд із тим, що не вдалося, важливо навчитися бачити й те, що вдалося.

Можливо, ви виконали складне завдання. Вийшли на прогулянку. Зателефонували мамі. Приготували смачну вечерю. Відмовилися від справи, на яку насправді не мали сил.

Маленькі перемоги теж мають значення.

Чому маленькі звички можуть змінити життя

Нам подобається думати про зміни як про щось масштабне. Новий рік — нове життя. Від понеділка — спортзал. Від наступного місяця — нова робота. А одного чудового дня ми нарешті станемо організованими, продуктивними й успішними.

Але життя переважно складається не з переламних моментів, а зі звичайних днів.

Саме тому щоденні звички мають таке значення. Одна прогулянка навряд чи змінить життя. Одна прочитана сторінка не зробить вас експертом. Один вечір без соціальних мереж не вирішить проблему прокрастинації.

Але повторюйте маленьку корисну дію день за днем — і через певний час результат стане помітним.

Не потрібно одночасно впроваджувати всі 20 звичок. Це може швидко перетворити саморозвиток на ще один список обов’язків.

Виберіть одну або дві дії, які зараз здаються вам найбільш корисними. Коли вони стануть природною частиною дня, можна додати наступні.

Успіх — це необов’язково день, коли ви отримали підвищення, заробили велику суму або досягли довгоочікуваної мети. Іноді успішний день — це день, коли ви зробили трохи більше для свого здоров’я, стосунків, розвитку чи майбутнього.

І якщо такі маленькі кроки повторюються регулярно, вони поступово приводять до великих змін.

FAQ

Які звички допомагають стати успішним?

До корисних звичок успішних людей можна віднести регулярне планування, фізичну активність, читання, уміння концентруватися на пріоритетах, постійне навчання, підтримання важливих стосунків і аналіз власних помилок. Водночас не існує універсального набору звичок для всіх. Найкраще починати з однієї-двох простих дій, які відповідають вашим цілям, і поступово робити їх частиною повсякденного життя.

Як змінити життя на краще?

Почніть із невеликих змін, які реально повторювати щодня. Визначте, яку сферу життя ви хочете покращити, і оберіть одну конкретну дію. Наприклад, щодня гуляйте 20 хвилин, читайте по 10 сторінок, плануйте три головні справи на завтра або виділяйте час на спілкування з близькими. Не намагайтеся змінити все одразу: невеликі, але регулярні кроки зазвичай легше перетворити на стійкі звички.

Новини партнерів

Новини партнерів