ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
3 хв

Серія REDMI Note 17 в Україні: до трьох днів автономності, якість REDMI Titan і перший Pro Max Новини компаній

Алло відкриває продаж усієї серії REDMI Note 17 — REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G та REDMI Note 17. Нове покоління зроблено за концепцією Built for Years: не максимум характеристик на день покупки, а смартфон, розрахований на кілька років щоденного користування. Очолює лінійку перший в історії серії Pro Max. Старт продажу в Україні — 16 вересня 2026 року на маркетплейсі Алло.

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Серія REDMI Note 17 в Україні: до трьох днів автономності, якість REDMI Titan і перший Pro Max

Якість REDMI Titan: захист, перевірений падіннями і водою

REDMI Note 17 Pro Max 5G та REDMI Note 17 Pro 5G стали першими в індустрії смартфонами з 5-зірковою сертифікацією TÜV SÜD.

Особливості захисту моделей лінійки:

  • падіння — тести з висоти до 3 м на гранітну поверхню;

  • вода — занурення на глибину 2 м тривалістю до 72 годин, захист IP66/IP68;

  • екран — скло Corning Gorilla Glass Victus 2.

У побуті це закриває звичні сценарії: смартфон зісковзнув зі столу, потрапив під дощ, ним користуються мокрими руками або дістають з кишені на ходу.

Батарея, якої вистачає на три дні

Особливості батареї лінійки:

  • REDMI Note 17 Pro Max 5G — 9210 мА·год і гіперзарядка 100 Вт.

  • REDMI Note 17 Pro 5G — 8340 мА·год і гіперзарядка 67 Вт.

  • REDMI Note 17 5G та REDMI Note 17 — по 7700 мА·год і турбозарядка 45 Вт.

За результатами внутрішніх тестів Xiaomi, батарея зберігає понад 80% своєї початкової ємності після періоду, еквівалентного понад шести рокам типового користування.

1,5K-дисплей, Snapdragon 6 Gen 5 та AI від Google

Обидві Pro-моделі отримали 6,83-дюймові дисплеї з роздільною здатністю 1,5K і піковою яскравістю до 3500 ніт — зображення залишається читабельним навіть надворі в сонячний день. REDMI Note 17 5G та REDMI Note 17 мають ще більші екрани — 6,99 дюйма.

REDMI Note 17 Pro Max 5G працює на Snapdragon 6 Gen 5: це запас під вимогливі ігри, 4K-контент і активну багатозадачність, плюс підсилення гучності до 400%. REDMI Note 17 Pro 5G орієнтований на плавну роботу в щоденних завданнях.

Google Gemini та «Обвести й знайти» із Google доступні в усій серії — знайти інформацію про обʼєкт на екрані можна без переходів між застосунками. Pro Max додатково підтримує Xiaomi HyperAI для робочих і творчих завдань.

Фото і відео: менше налаштувань, більше результату

Камери серії налаштовано на природну передачу повсякденних сюжетів і портретів. Усі моделі підтримують одночасний запис відео з двох камер, Pro Max — ще й 4K з частотою 30 кадр/с. Обидві Pro-моделі отримали професійний режим відео, підтримку Live Moment та AI Creativity Assistant: прибрати зайвий обʼєкт чи відблиск або покращити портрет можна в смартфоні без окремих програм.

Pro чи Pro Max: кому яка модель

  • REDMI Note 17 Pro 5G — універсальний варіант. Для тих, кому потрібен надійний смартфон на щодень з оптимальним співвідношенням можливостей і ціни.

  • REDMI Note 17 Pro Max 5G — модель із максимальною комплектацією у серії. Варіант для тих, хто багато подорожує, знімає й монтує контент, тримає відкритими навігацію та кілька застосунків одночасно і навантажує смартфон впродовж дня.

Де купити

Уся серія REDMI Note 17 доступна на маркетплейсі Алло з 16 вересня 2026 року — всі чотири моделі в різних кольорах і з різними конфігураціями памʼяті. Акційні ціни стартують від 9 999 грн, максимальна вигода — до 3 000 грн залежно від моделі. Алло — маркетплейс інноваційних товарів з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie