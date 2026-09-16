Серія REDMI Note 17 в Україні: до трьох днів автономності, якість REDMI Titan і перший Pro Max

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Якість REDMI Titan: захист, перевірений падіннями і водою

REDMI Note 17 Pro Max 5G та REDMI Note 17 Pro 5G стали першими в індустрії смартфонами з 5-зірковою сертифікацією TÜV SÜD.

Особливості захисту моделей лінійки:

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падіння — тести з висоти до 3 м на гранітну поверхню;

вода — занурення на глибину 2 м тривалістю до 72 годин, захист IP66/IP68;

екран — скло Corning Gorilla Glass Victus 2.

У побуті це закриває звичні сценарії: смартфон зісковзнув зі столу, потрапив під дощ, ним користуються мокрими руками або дістають з кишені на ходу.

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Батарея, якої вистачає на три дні

Особливості батареї лінійки:

REDMI Note 17 Pro Max 5G — 9210 мА·год і гіперзарядка 100 Вт.

REDMI Note 17 Pro 5G — 8340 мА·год і гіперзарядка 67 Вт.

REDMI Note 17 5G та REDMI Note 17 — по 7700 мА·год і турбозарядка 45 Вт.

За результатами внутрішніх тестів Xiaomi, батарея зберігає понад 80% своєї початкової ємності після періоду, еквівалентного понад шести рокам типового користування.

1,5K-дисплей, Snapdragon 6 Gen 5 та AI від Google

Обидві Pro-моделі отримали 6,83-дюймові дисплеї з роздільною здатністю 1,5K і піковою яскравістю до 3500 ніт — зображення залишається читабельним навіть надворі в сонячний день. REDMI Note 17 5G та REDMI Note 17 мають ще більші екрани — 6,99 дюйма.

REDMI Note 17 Pro Max 5G працює на Snapdragon 6 Gen 5: це запас під вимогливі ігри, 4K-контент і активну багатозадачність, плюс підсилення гучності до 400%. REDMI Note 17 Pro 5G орієнтований на плавну роботу в щоденних завданнях.

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Google Gemini та «Обвести й знайти» із Google доступні в усій серії — знайти інформацію про обʼєкт на екрані можна без переходів між застосунками. Pro Max додатково підтримує Xiaomi HyperAI для робочих і творчих завдань.

Фото і відео: менше налаштувань, більше результату

Камери серії налаштовано на природну передачу повсякденних сюжетів і портретів. Усі моделі підтримують одночасний запис відео з двох камер, Pro Max — ще й 4K з частотою 30 кадр/с. Обидві Pro-моделі отримали професійний режим відео, підтримку Live Moment та AI Creativity Assistant: прибрати зайвий обʼєкт чи відблиск або покращити портрет можна в смартфоні без окремих програм.

Pro чи Pro Max: кому яка модель

REDMI Note 17 Pro 5G — універсальний варіант. Для тих, кому потрібен надійний смартфон на щодень з оптимальним співвідношенням можливостей і ціни.

REDMI Note 17 Pro Max 5G — модель із максимальною комплектацією у серії. Варіант для тих, хто багато подорожує, знімає й монтує контент, тримає відкритими навігацію та кілька застосунків одночасно і навантажує смартфон впродовж дня.

Де купити

Уся серія REDMI Note 17 доступна на маркетплейсі Алло з 16 вересня 2026 року — всі чотири моделі в різних кольорах і з різними конфігураціями памʼяті. Акційні ціни стартують від 9 999 грн, максимальна вигода — до 3 000 грн залежно від моделі. Алло — маркетплейс інноваційних товарів з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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