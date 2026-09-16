Українка після 4 років у Канаді повернулася до Києва й була здивована: що її вразило

Канада / © Pexels

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Після чотирьох років життя в Канаді українка Женя приїхала додому. Вона поділилася своїми враженнями від України, яку побачила під час повномасштабної війни.

Про це вона поідлилася у своєму TikTok під ніком jennyzp05.

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Українка з Канади повернулася додому — що її найбільше здивувало

За словами дівчини, найбільше її вразив контраст між життям за кордоном та атмосферою у столиці.

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«Я повернулася до України з Канади, і ви готові до цієї розмови. Якби не вибухи і тривога, я б у житті не повірила (я з Києва), що в нас є війна. Після Канади мені все здається тут дешевим, бо я розплачуюсь канадською картою. Але насправді ціни нереальні», — розповіла Женя.

Окремо дівчина звернула увагу на кількість елітних авто у місті, зауваживши, що в Києві таких дорогих машин більше, ніж у Канаді.

Попри воєнний стан, українка відзначила відчуття емоційного полегшення одразу після перетину кордону, а також наголосила, що український сервіс і якість продуктів виявилися значно кращими за канадські.

Женя зізналася, що протягом усіх чотирьох років її сильно тягнуло на батьківщину.

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«Я себе просто ніде не бачу. Тепер після такого мені якось не дуже хочеться повертатися назад, в той кошмар, в той, що там у Канаді», — підсумувала дівчина.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, жителька України, яка три роки мешкала в Німеччині, поділилася власним переліком того, з чим так і не змогла змиритися.

Також українка розповіла, що у Німеччині за пропуски шкільних занять притягують до відповідальності не лише батьків, а й самих підлітків від 14 років, застосовуючи до них серйозні санкції.

А українка, яка живе з родиною у Тбілісі, поділилася враженнями від переїзду з Польщі до Грузії. Вона пояснила, чому почувається там спокійніше та що особливо полюбила в місцевому житті.

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