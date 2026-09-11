Українка відверто порівняла життя в Польщі й Австрії: освіта, ціни, сервіс

TikTok-блогерка Ольга Конопацька / © Скриншот з TikTok-відео Ольги Конопацької

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Українська студентка Ольга Конопацька, яка пожила в Польщі та Австрії, порівняла умови життя в цих країнах. Дівчина відверто розповіла про різницю в цінах, якості освіти, рівні безпеки та сфері послуг.

Цим українка поділилася у своєму TikTok-відео.

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Ольга оцінила Польщу та Австрію за кількома ключовими критеріями, визначивши переваги кожної з країн.

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Порівняння життя у Польщі та Австрії

Вартість життя

За словами блогерки, Польща помітно виграє за рівнем доступності життя. Витрати на продукти, медичне страхування та оренду житла там значно нижчі, тому щоденні потреби обходяться дешевше.

Якість освіти

Після здобуття ступеня бакалавра в Польщі дівчина продовжила навчання в Австрії, вступивши до місцевого університету на магістратуру. Вона вважає, що австрійська освіта має сильнішу програму та більше зосереджена на практичних знаннях, які можна застосовувати в реальному житті. Водночас студентське життя, розвиток університетської спільноти та розваги більше сподобалися Ользі в Польщі.

Сфера послуг

За якістю та доступністю сервісу блогерка також віддала перевагу Польщі. На її думку, значну роль у цьому відіграє велика українська діаспора. Українці відкрили чимало власних бізнесів, завдяки чому вибір послуг став ширшим, а їхній рівень — вищим.

Природа та можливості для подорожей

Австрія вразила Ольгу природою та географічним розташуванням. Серед головних переваг вона називає мальовничі гори й озера, а також можливість швидко дістатися інших європейських країн.

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Безпека та ставлення до іноземців

Окремо дівчина відзначила рівень безпеки та ставлення до іноземців. В Австрії вона почувається значно спокійніше й за кілька місяців проживання не стикалася з негативним ставленням. У Польщі ж, за словами українки, траплялися ситуації, коли вона чула неприємні коментарі через своє іноземне походження.

Зрештою Ольга зазначила, що Польща має перевагу за вартістю життя та якістю сфери послуг. Водночас Австрія, на її думку, виграє завдяки сильнішій вищій освіті, відчуттю безпеки та природним краєвидам.

Нагадаємо, блогери порівняли ціни на продукти, пальне та зарплати в Україні й Італії. Хліб, куряче філе, яйця, картопля, кавуни та помідори чері в Україні коштують дешевше, тоді як оливкова олія, пармезан, спагеті та тунець у деяких випадках дешевші в Італії.

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