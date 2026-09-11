"Шахтар" став лідером на старті Ліги чемпіонів за цікавим показником

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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Стартовий склад донецького "Шахтаря" на матч першого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ став наймолодшим серед усіх команд, які розпочинали свої поєдинки в турнірі цього тижня.

Про це повідомляє Transfermarkt.com.

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Середній вік 11 футболістів донецької команди, яких Арда Туран випустив з перших хвилин, становив 24,0 роки.

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За цим показником "гірники" випередили "Славію" (24,4 року), "Ланс" (24,6), "Феєнорд" (24,8) та "Комо" (25,3). Далі в цьому рейтингу розташувалися "Лейпциг" (25,4), ЛАСК (25,6), "Манчестер Сіті" (25,7), "Порту" (25,8) та "Спортинг" (25,8).

Найстарший стартовий склад у першому турі Ліги чемпіонів у матчі з "Арсеналом" випустив італійський "Наполі" — 29,2 року. Далі розташувалися "Фенербахче" (29,1), "Баварія" (29,0), АЕК (28,9) та "Бетіс" (28,9).

Між ПСВ і "Шахтарем" на стадіоні "Філіпс" у нідерландському Ейндговені завершився бойовою нічиєю з рахунком 1:1.

У другому турі найпрестижнішого єврокубка "Шахтар" 14 жовтня проведе номінально домашній матч проти афінського АЕКа (Греція). Поєдинок відбудеться у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж".

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Зазначимо, що "Шахтар" у статусі чемпіона України напряму потрапив до основної стадії Ліги чемпіонів, де повинен зіграти 8 матчів. Крім ПСВ, суперниками "гірників" у боротьбі за вихід до плейоф також стануть "Реал" Мадрид (Іспанія), "Інтер" (Італія), "Спортинг" (Португалія), "Фенербахче" (Туреччина), "Лейпциг" (Німеччина), АЕК Афіни (Греція) та "Слован" Братислава (Словаччина).

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що у "Шахтарі" прокоментували нічию проти ПСВ на старті Ліги чемпіонів.

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