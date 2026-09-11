Цей чай може посилити головний біль: що краще заварити, коли погано

Який чай пити від головного болю, а якого краще уникати / © pexels.com

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Коли починає боліти голова, чашка гарячого чаю може здаватися простим способом покращити самопочуття. Однак ефект від такого напою не завжди однаковий. Деяким людям чай справді може допомогти, тоді як в інших він здатний посилити головний біль.

Про те, від чого залежить реакція організму та які види чаю потенційно можуть бути корисними, повідомило видання Health із посиланням на дієтологів та наукові дослідження.

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Чому після чаю голова може боліти сильніше

Передусім варто звертати увагу на кофеїн. Він є не лише в каві, а й у матчі, чорному чаї, улуні та Earl Grey. Дієтологиня Маша Девіс пояснює: якщо кофеїну стає забагато, одним із наслідків може бути головний біль.

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Проблема може виникнути і в протилежній ситуації. Коли людина регулярно отримує певну дозу кофеїну, а потім різко зменшує її, організм здатен відреагувати симптомами відмови. Серед них — головний біль і нестача енергії.

Ще один можливий «винуватець» — поганий сон. Дієтологиня Ліза Ендрюс зазначає, що надлишок кофеїну може заважати нормально висипатися, а це вже здатне спровокувати головний біль.

Однак справа не лише в кофеїні. У деяких трав’яних сумішах міститься солодка, вживання якої пов’язують із підвищенням рівня альдостерону в крові. Це також може призводити до головного болю. Реакцію здатні спричиняти й таніни — природні речовини, завдяки яким чай має характерний терпкий і дещо гіркий смак.

Чому чай все ж може полегшити головний біль

Повністю відмовлятися від чаю через головний біль фахівці не радять. Для деяких людей цей напій, навпаки, може бути корисним.

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Одна з причин доволі проста — разом із чаєм організм отримує додаткову рідину. Навіть незначне зневоднення може спричиняти головний біль, тому підтримання достатнього рівня гідратації здатне покращити самопочуття.

Цікаво, що кофеїн теж має подвійний ефект. Якщо надлишок може стати причиною проблеми, то помірна кількість у деяких випадках здатна полегшувати біль. Кофеїн звужує розширені кровоносні судини, що може зменшувати симптоми.

Допомагати може навіть сам розслаблювальний ефект чаювання. В одному невеликому дослідженні учасники, які протягом шести тижнів щодня пили чотири чашки чаю, краще відновлювалися після стресу. А зменшення напруження може мати значення, якщо саме воно провокує головний біль.

Який чай варто спробувати

Серед варіантів, які потенційно можуть полегшити стан, Девіс називає чай із перцевої м’яти. Ментол у його складі може заспокійливо впливати на м’язи, тому такий напій може бути корисним за головного болю, пов’язаного з напруженням.

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Ще один варіант — імбирний чай. Імбир має протизапальні властивості та може зменшувати нудоту. Через це такий чай може бути корисним, коли головний біль супроводжується розладом шлунка.

Лавандовий чай розглядають насамперед через його заспокійливі властивості. Зменшення стресу може допомогти й у боротьбі з головним болем. Потенційний ефект також вивчають щодо ромашки та куркуміну, однак наукових даних для впевнених висновків поки недостатньо.

Водночас назвати один чай, який гарантовано допоможе від головного болю, неможливо. Реакція організму залежить від конкретної людини та її чутливості до кофеїну, танінів, гістамінів та інших компонентів.

Ба більше, опубліковане в Scientific Reports дослідження не виявило зв’язку між вживанням чаю та ризиком мігрені серед європейського населення. Тож фахівці радять передусім стежити за власною реакцією: чай, після якого одній людині стає легше, іншій може не допомогти або навіть посилити симптоми.

Нагадаємо, щоб отримувати більше клітковини, варто скористатися сезоном звичних осінніх овочів. Дієтологи назвали п’ять продуктів, які добре насичують і водночас містять важливі поживні речовини.

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