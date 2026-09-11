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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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234
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 12 вересня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 12 вересня?

Місяць розповідає

День поганого настрою та апатії, яким необхідно протистояти що б не сталося. Зло в цей час протистоятиме добру, ось тільки сил, щоб перемогти його, на щастя, не вистачить. Проте кожному з нас доведеться балансувати на межі світла й темряви, обираючи те, що ближче кожному. Водночас важливо пам’ятати, що за своє рішення — яким би воно не було — обов’язково доведеться відповідати.

Місяць рекомендує

Цей день сприятливий для відвертої розмови з близькими людьми: саме у цей час вони можуть дослухатися до наших аргументів і вчинити так, як ми просимо. День сприятливий для будь-якої фізичної роботи: можна робити ремонт, проводити генеральне прибирання, наводити лад на дачі — збирати залишки врожаю та займатися консервуванням.

Місяць застерігає

Цього дня не варто давати волю своєму характеру: сварка з близькою людиною може призвести до серйозної суперечки, аж до розлучення. Також цього дня необхідно утриматися від алкогольних напоїв — їх вживання може негативно позначитися як на самопочутті, так і на поведінці: під впливом винних парів можна наговорити зайвого.

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