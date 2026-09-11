У ніжному ханбоку з декоративною підвіскою: перша леді Південної Кореї на державній вечері в Парижі

Лі Чже Мьон і Кім Хе Ген та Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

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Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон і його дружина Кім Хе Ген під час офіційного візиту до Франції відвідали державну вечерю в Єлисейському палаці в Парижі, яку на їхню честь влаштували президент Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон.

Для урочистого прийому Кім Хе Ген вирішила віддати шану національним традиціям і з’явилася у ханбоку — традиційному корейському вбранні.

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Лі Чже Мьон і Кім Хе Ген та Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Образ першої леді був виконаний у дуже ніжній пастельній гамі. Вона одягла світло-рожеву коротку жакет-блузку чогорі з характерним запахом і широкими довгими рукавами. Її Кім поєднала з пишною довгою спідницею чіма молочно-рожевого відтінку, яка м’якими складками спадала до підлоги.

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Лі Чже Мьон і Кім Хе Ген та Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Особливою деталлю луку стала довга декоративна підвіска з золотистими елементами, намистинами та рожевою китицею, яка прикрашала передню частину вбрання і додавала йому урочистості.

Перша леді Південної Кореї доповнила лук каблучкою з великою зеленою вставкою. Волосся вона зібрала у стриману низьку зачіску, а макіяж зробила природним і делікатним.

Лі Чже Мьон і Кім Хе Ген та Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Поруч із Кім Хе Ген позував її чоловік Лі Чже Мьон у темному класичному костюмі, білій сорочці та краватці винного відтінку.

Контрастним цього вечора був образ Бріжит Макрон — перша леді Франції зустрічала гостей у довгій червоній сукні зі шлейфом.

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