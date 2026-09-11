- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 2 хв
У ніжному ханбоку з декоративною підвіскою: перша леді Південної Кореї на державній вечері в Парижі
Кім Хе Ген для зустрічі з подружжям Макронів обрала традиційне корейське вбрання світло-рожевого відтінку.
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон і його дружина Кім Хе Ген під час офіційного візиту до Франції відвідали державну вечерю в Єлисейському палаці в Парижі, яку на їхню честь влаштували президент Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон.
Для урочистого прийому Кім Хе Ген вирішила віддати шану національним традиціям і з’явилася у ханбоку — традиційному корейському вбранні.
Образ першої леді був виконаний у дуже ніжній пастельній гамі. Вона одягла світло-рожеву коротку жакет-блузку чогорі з характерним запахом і широкими довгими рукавами. Її Кім поєднала з пишною довгою спідницею чіма молочно-рожевого відтінку, яка м’якими складками спадала до підлоги.
Особливою деталлю луку стала довга декоративна підвіска з золотистими елементами, намистинами та рожевою китицею, яка прикрашала передню частину вбрання і додавала йому урочистості.
Перша леді Південної Кореї доповнила лук каблучкою з великою зеленою вставкою. Волосся вона зібрала у стриману низьку зачіску, а макіяж зробила природним і делікатним.
Поруч із Кім Хе Ген позував її чоловік Лі Чже Мьон у темному класичному костюмі, білій сорочці та краватці винного відтінку.
Контрастним цього вечора був образ Бріжит Макрон — перша леді Франції зустрічала гостей у довгій червоній сукні зі шлейфом.