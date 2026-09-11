Навіщо в раковині зробили маленький отвір: про цю функцію знають не всі

Для чого потрібен невеликий отвір у раковині / © pexels.com

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У Real Simple розповіли, для чого потрібен отвір у раковині, куди потрапляє вода та чому про його очищення не варто забувати.

Для чого потрібен маленький отвір у раковині

Невеликий отвір, який зазвичай розташований у верхній частині чаші раковини, називається переливним. Його головне завдання — не дозволити воді перелитися через край.

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Уявімо просту ситуацію: ви закрили основний злив, відкрили кран і відволіклися. Рівень води поступово підніматиметься, але досягнувши переливного отвору, вода почне потрапляти всередину нього і відводитися у каналізацію.

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Таким чином, переливання створює додатковий шлях для води та зменшує ризик того, що вона опиниться на підлозі.

Саме тому подібні отвори можна побачити не лише в умивальниках, а й у багатьох ваннах.

У переливного отвору є ще одна функція

Захист від переповнення — не єдине завдання цієї маленької деталі.

Переливний канал також допомагає воді швидше стікати з раковини. Через нього повітря потрапляє до зливної системи, що зменшує ефект всмоктування і полегшує відтік води.

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Тож маленький отвір, на який більшість із нас майже не звертає уваги, фактично бере участь у нормальній роботі всієї системи зливу.

Куди веде отвір у раковині

Переливний отвір не є окремим зливом із власною трубою. Всередині раковини передбачений прихований канал, який з’єднує його з основною системою відведення води.

Коли вода піднімається до рівня переливу, вона потрапляє до цього внутрішнього каналу, а звідти — до зливу. Саме тому зовні ми бачимо лише невеликий отвір, хоча за ним прихована ціла частина конструкції раковини.

Чому перелив у раковині потрібно чистити

Є ще одна деталь, про яку часто забувають під час прибирання ванної кімнати. Переливний канал теж забруднюється.

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Всередині можуть накопичуватися залишки мила, зубної пасти та косметичних засобів, а вологе середовище створює сприятливі умови для утворення нальоту, біоплівки і плісняви.

З часом усе це може стати джерелом неприємного запаху. Тож якщо у ванній з’явився дивний запах, а основний злив ви вже почистили, варто перевірити й переливний отвір.

Як почистити переливний отвір у раковині

Для очищення можна використати простий домашній спосіб. Невелику кількість харчової соди засипають у переливний отвір, після чого додають оцет. Суміш допоможе розм’якшити накопичений наліт. Після цього канал потрібно промити гарячою водою.

Доступну частину отвору можна додатково очистити невеликою щіткою, щоб видалити забруднення по краях.

А ось агресивними хімічними засобами зловживати не варто: деякі з них можуть пошкоджувати елементи сантехніки.

Періодично очищати перелив корисно навіть тоді, коли неприємного запаху ще немає. Це допоможе запобігти накопиченню забруднень і підтримувати нормальну роботу зливної системи.

FAQ

Для чого отвір у раковині?

Маленький отвір у верхній частині раковини — це перелив. Якщо основний злив закритий і вода піднімається надто високо, вона потрапляє до переливного каналу і відводиться у зливну систему. Це зменшує ризик переливання води через край раковини. Крім того, перелив забезпечує надходження повітря до системи та допомагає воді швидше стікати.

Як почистити перелив у раковині?

Для очищення переливного отвору можна використати харчову соду та оцет, а потім промити канал гарячою водою. Видимі забруднення навколо отвору зручно прибрати маленькою щіткою. Особливу увагу переливу варто приділити, якщо з раковини з’явився неприємний запах, адже всередині каналу можуть накопичуватися залишки мила, зубної пасти, косметичних засобів та інші забруднення.

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