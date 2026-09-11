Кохана Клопотенка заінтригувала поповненням у сім'ї і як кухар освідчився їй за шинкуванням капусти

Євген Клопотенко з дружиною / © instagram.com/klopotenko

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко та його дружина Катерина Воскресенська відверто відповіли на запитання про їхнє особисте життя.

У подружжя поцікавились, як кулінар освідчився коханій. Виявляється, це було просто у них вдома. Катерина Воскресенська не приховує, що дійсно в той момент ні на що не чекала, оскільки вони шинкували капусту, аби заквасити на зиму. Однак у Євгена Клопотенка виявились інші плани.

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«Освідчення було задовго до офіційного оформлення шлюбу. Освідчення було вдома, супер експромтом, неочікувано. Ми шинкували капусту, щоб заквасити на зиму. І Євген в один момент освідчився», — пригадує Катерина.

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Євген Клопотенко з дружиною / © instagram.com/klopotenko

Пара також розповіла, як підтримує романтику в шлюбі. Кохана Євгена Клопотенка говорить, що для неї — це їхні спільні вечері. Саме в цей час подружжя розмовляє одне з одним та прислухається до потреб партнера.

«Ми майже щодня вечеряємо дуже смачно завдяки коханому. Звісно, це романтика. Ми в цей момент розмовляємо і чуємо одне одного. Я думаю, що це романтично», — говорить обраниця кулінара.

До речі, у подружжя також поцікавились, коли ж в родині відбудеться поповнення. На що закохані інтригують, що вже працюють над цим.

Євген Клопотенко з дружиною / © instagram.com/klopotenko

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко розсекретив правила у його шлюбі з дружиною. Також кулінар зізнався, хто готує вдома — він чи кохана.

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