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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1663
Час на прочитання
2 хв

Дар'я Петрожицька назвала ім'я актора, з яким їй подобається грати інтимні сцени: "Ми не соромимося"

Також артистка зізналась, чи стикалась із пропозиціями отримати роль через ліжко.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Дар'я Петрожицька

Дар’я Петрожицька / © instagram.com/petrozhitskaya

Українська акторка Дар’я Петрожицька назвала ім’я відомого артиста, з яким залюбки грає інтимні сцени.

Зіркам доводиться втілювати на екранах різне. Інтимні сцени — не виняток. Зазвичай актори їх не репетирують, а просто обговорюють. Також знімальна група покидає майданчик, аби уникнути зайвого дискомфорту. Дар’я Петрожицька на проєкті «Наодинці з Гламуром» говорить, що актори — це взагалі «люди без статі», в яких є розуміння, що це просто робота. Однак із деякими колегами все ж таки відчувається певна напруженість. Проте Дар’ї Петрожицькій комфортно грати будь-які сцени з Андрієм Ісаєнком, в тому числі й пікантні.

«Перший, про кого я подумала, так це Андрій Ісаєнко, бо настільки комфортно! Є у нас таке поняття серед акторів, що ми — люди без статі. Коли ти не соромишся партнера, а він хлопець, у нього своя сім’я, у мене своя, але ти розумієш, що це ваша робота. З Андрієм мені максимально комфортно в будь-якій сцені, бо ми завжди знаємо, що це робота, і не соромимося одне одного. Бо іноді відчувається сором’язливість», — ділиться знаменитість з Анною Севастьяновою.

Андрій Ісаєнко / © instagram.com/isaenko_andrii

Андрій Ісаєнко / © instagram.com/isaenko_andrii

Також Дар’я Петрожицька зізналась, чи стикалась із пропозиціями отримати роль через ліжко. Акторка говорить, що в неї такого досвіду не було. Ба більше, артистка вірить у професіоналізм. Тож, коли чує від знайомих подібні історії, то їй це не вкладається в голові.

«Мені щастило з цим. Ніколи не було! Все завжди професійно. Моє життя мене зіштовхувало з професійними людьми. Я від дитинства це знаю, що кіно — це через ліжко. Не було у мене таких ситуацій! Навіть у моїх знайомих, де дійсно так, то я досі не вірю в це», — зізнається артистка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Інтерв’ю ДАР’Ї ПЕТРОЖИЦЬКОЇ: наречений у Німеччині, критика фігури та «ПАПІК»

Нагадаємо, нещодавно Дар’я Петрожицька зізналась у складному періоді в стосунках із нареченим. Артистка вже п’ять років зустрічається з коханим на відстані.

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