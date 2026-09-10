Після атаки РФ зайнявся один з найбільших ринків: що відомо про наслідки (фото, відео)

Пожежа на ринку в Хмельницькому. / © ДСНС

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Увечері 9 вересня російська армія атакувала Хмельницький. В обласному центрі через падіння уламків сталася пожежа території одного з ринків. Є потерпілі.

Що відомо про атаку і її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Напередодні увечері у Хмельницькому районі кілька разів оголошували тривогу через загрозу БпЛА. Близько 21:45 сталися вибухи. Місцева влада повідомила про роботу сил ППО, але через падіння збитих безпілотників зайнявся ринок.

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Місцеві медіа повідомляли про пожежу на речовому ринку, який є одним з найбільших в Україні.

Що відомо про наслідки атаки

Мер Хмельницького Олександр Симчишин зранку повідомив, що через атаку на території одного з ринків виникла пожежа. Її вже ліквідували.

«Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмовано четверо рятувальників: їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості», — повідомив міський голова.

Наслідки атаки — фото, відео

Дата публікації 07:22, 10.09.26 Кількість переглядів 35 Вогонь охопив один із найбільших ринків України - відео

Пожежа на ринку в Хмельницькому. / © ДСНС

Пожежа на ринку в Хмельницькому. / © ДСНС

Пожежа на ринку в Хмельницькому. / © ДСНС

Пожежа на ринку в Хмельницькому. / © ДСНС

Нагадаємо, кілька днів тому Росія вдарила по одному з найбільших ринків України — по «Сьомому кілометрі» в Одесі. Виникла сильна пожежа. Було пошкоджено торговельні павільйони. В результаті атаки постраждав 58-охоронець.

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