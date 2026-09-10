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Після атаки РФ зайнявся один з найбільших ринків: що відомо про наслідки (фото, відео)
В обласному центрі зайнявся один із найбільших речових ринків країни.
Увечері 9 вересня російська армія атакувала Хмельницький. В обласному центрі через падіння уламків сталася пожежа території одного з ринків. Є потерпілі.
Що відомо про атаку і її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Напередодні увечері у Хмельницькому районі кілька разів оголошували тривогу через загрозу БпЛА. Близько 21:45 сталися вибухи. Місцева влада повідомила про роботу сил ППО, але через падіння збитих безпілотників зайнявся ринок.
Місцеві медіа повідомляли про пожежу на речовому ринку, який є одним з найбільших в Україні.
Що відомо про наслідки атаки
Мер Хмельницького Олександр Симчишин зранку повідомив, що через атаку на території одного з ринків виникла пожежа. Її вже ліквідували.
«Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події відбулася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмовано четверо рятувальників: їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості», — повідомив міський голова.
Наслідки атаки — фото, відео
Нагадаємо, кілька днів тому Росія вдарила по одному з найбільших ринків України — по «Сьомому кілометрі» в Одесі. Виникла сильна пожежа. Було пошкоджено торговельні павільйони. В результаті атаки постраждав 58-охоронець.