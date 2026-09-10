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Астрологиня назвала знаки зодіаку, представники яких все життя живуть із батьками
Вважається, що діти обов’язково повинні покинути рідний дім, щоб почати жити самостійно.
У когось це відбувається раніше, у когось — пізніше, але більшість із нас саме так і чинить, хоча є й ті, кого настільки влаштовує їхня дитяча кімната та мамині пиріжки, що вони не хочуть нічого змінювати.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, представники яких можуть прожити все життя разом із батьками.
Рак
Раки, скільки б років їм не виповнилося, потребують місця, де вони можуть почуватися маленькими дітьми, щоб там їх вислухали, пожаліли та втішили. А де ще можна розраховувати на таке ставлення, окрім власного дому? Не дивно, що вони не прагнуть покинути «рідне гніздо».
Діва
Діви, які завжди й у всьому керуються міркуваннями практичності, дуже чітко розуміють, що у власному домі вони, розраховуючи не на один, а на кілька бюджетів, можуть чудово економити, та й за батьків, коли ті перебувають під їхнім наглядом, представникам цього знака набагато спокійніше.
Козоріг
Козороги люблять тримати все під контролем — вони не люблять несподіванок, які змушують їх робити рішучі кроки в невідомість. На їхню думку, найкраще відчуття безпеки дає їм рідний дім, де все звичне, стабільне й передбачуване, без жодних неприємних сюрпризів.
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