Астрологиня назвала знаки зодіаку, представники яких все життя живуть із батьками

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У когось це відбувається раніше, у когось — пізніше, але більшість із нас саме так і чинить, хоча є й ті, кого настільки влаштовує їхня дитяча кімната та мамині пиріжки, що вони не хочуть нічого змінювати.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, представники яких можуть прожити все життя разом із батьками.

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Рак

Раки, скільки б років їм не виповнилося, потребують місця, де вони можуть почуватися маленькими дітьми, щоб там їх вислухали, пожаліли та втішили. А де ще можна розраховувати на таке ставлення, окрім власного дому? Не дивно, що вони не прагнуть покинути «рідне гніздо».

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Діва

Діви, які завжди й у всьому керуються міркуваннями практичності, дуже чітко розуміють, що у власному домі вони, розраховуючи не на один, а на кілька бюджетів, можуть чудово економити, та й за батьків, коли ті перебувають під їхнім наглядом, представникам цього знака набагато спокійніше.

Козоріг

Козороги люблять тримати все під контролем — вони не люблять несподіванок, які змушують їх робити рішучі кроки в невідомість. На їхню думку, найкраще відчуття безпеки дає їм рідний дім, де все звичне, стабільне й передбачуване, без жодних неприємних сюрпризів.

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