Астрологічний прогноз на 10 вересня

Восьминіг / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати нові справи, незалежно від того, якої — професійної чи особистої — сфери життя вони стосуються: розраховувати на успіх у них не доведеться

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Символ дня: Восьминіг.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: багряний, червоний, чорний.

Щасливі камені дня: чорні перли, перламутр, змійовик.

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За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: можуть загостритися хронічні захворювання, пов’язані з психікою — слід пам’ятати про рекомендації особистого лікаря. Від хірургічного втручання та неперевірених методів лікування слід відмовитися.

Харчування дня: протягом дня слід утриматися від м’яса та алкоголю.

Стрижка дня: від стрижки слід відмовитися — вона забере сили, які цього дня й так майже вичерпаються.

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Дачні роботи на сьогодні: день сприятливий для боротьби з бур’янами та шкідниками; також можна обрізати й видаляти сухі гілки

Магія та містика дня: будь-які магічні практики сьогодні заборонені, ворожити можна лише у разі крайньої необхідності.

Сни дня: сни можуть лякати, але жодних наслідків вони не матимуть.

Табу дня: не можна спілкуватися з незнайомими — та агресивними — людьми.

Цитата дня: «Духовність, свобода та відповідальність — це три екзистенційні аспекти людського існування» (Віктор Франкл).

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