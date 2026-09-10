Астрологический прогноз на 10 сентября

Спрут / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

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Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела, какой бы — профессиональной или личной — сферы жизни они ни касались: на успех в них рассчитывать не придется.

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Символ дня: спрут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: алый, красный, черный.

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Счастливые камни дня: черный жемчуг, перламутр, змеевик.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.

Болезни дня: могут обостриться хронические болезни, связанные с психикой — необходимо вспомнить о рекомендациях лечащего врача. От хирургического вмешательства и непроверенных способов лечения нужно отказаться.

Питание дня: необходим отказаться от мяса и алкоголя.

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Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она отнимет силы, которые в этот день и так стремятся к нулю.

Дачные работы дня: день благоприятен для борьбы с сорняками и вредителям, можно также обрезать и удалять сухие ветви

Магия и мистика дня: любые магические практики сегодня под запретом, гадать можно только в случае крайней необходимости.

Сны дня: сновидения могут быть пугающими, но никаких последствий они иметь не будут.

Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми — и агрессивными — людьми.

Цитата дня: «Духовность, свобода и ответственность — это три экзистенциала человеческого существования» (Виктор Франкл).

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