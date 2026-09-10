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Астрологический прогноз на 10 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела, какой бы — профессиональной или личной — сферы жизни они ни касались: на успех в них рассчитывать не придется.
Символ дня: спрут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: алый, красный, черный.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, перламутр, змеевик.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.
Болезни дня: могут обостриться хронические болезни, связанные с психикой — необходимо вспомнить о рекомендациях лечащего врача. От хирургического вмешательства и непроверенных способов лечения нужно отказаться.
Питание дня: необходим отказаться от мяса и алкоголя.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она отнимет силы, которые в этот день и так стремятся к нулю.
Дачные работы дня: день благоприятен для борьбы с сорняками и вредителям, можно также обрезать и удалять сухие ветви
Магия и мистика дня: любые магические практики сегодня под запретом, гадать можно только в случае крайней необходимости.
Сны дня: сновидения могут быть пугающими, но никаких последствий они иметь не будут.
Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми — и агрессивными — людьми.
Цитата дня: «Духовность, свобода и ответственность — это три экзистенциала человеческого существования» (Виктор Франкл).
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