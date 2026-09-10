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США хотят перевернуть правила войны: Пентагон ищет дешевое оружие для массового уничтожения дронов
США стремятся решить проблему использования многомиллионных ракет для уничтожения значительно более дешевых боеприпасов, которые применяют Иран и Россия.
Военные США планируют в ноябре провести испытания недорогих ракет-перехватчиков.
Об этом пишет Bloomberg.
Генерал Фрэнк Лозано, отвечающий за усилия по модернизации боеприпасов американских вооруженных сил, отметил, что войны в Украине и Иране продемонстрировали новую проблему для систем противовоздушной обороны.
«Войны в Украине и Иране наглядно продемонстрировали, что относительно недорогие беспилотники могут создавать значительные затраты и оперативные проблемы», — заявил Лозано.
В рамках планируемого мероприятия американские военные должны пригласить компании принять участие в «соревновании» на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.
Ожидается, что по итогам испытаний соответствующие контракты могут быть заключены до конца года.
Инициатива должна изменить традиционный подход Пентагона к разработке вооружений. Раньше основной упор делался на разработке все более сложных и более технологичных систем, тогда как сейчас внимание желают сосредоточить на орудии, которое можно создавать недорого и в огромных количествах.
Лозано заявил, что американские военные ищут альтернативный вариант, позволяющий значительно увеличить объемы закупок перехватчиков.
«отличную недорогую альтернативную конструкцию, которая позволит закупить самонаводящиеся ракеты и перехватчики в больших количествах для противодействия угрозе», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Россия ежемесячно производит около 100 баллистических ракет, а Украина сталкивается с острым дефицитом перехватчиков Patriot PAC-3.
Мы ранее информировали, что Украина впервые показала на выставке в Польше пусковую установку зенитной ракеты «Коралл».