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Китай поставил Россию перед жестким выбором: переговоры по «Силе Сибири-2» зашли в тупик
Главной проблемой остается цена газа, которую стороны видят по-разному.
Переговоры между Россией и Китаем о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» зашли в тупик.
Об этом со ссылкой на несколько источников, осведомленных о ситуации, сообщает South China Morning Post.
По словам одного из собеседников издания, Китай стремится получить газ по цене, близкой к льготному тарифу для населения в России.
«Китай надеется получить цену, сопоставимую с льготным тарифом для населения в России — около 50 долларов за тысячу кубометров, или по меньшей мере с внутренней ценой для промышленных потребителей — примерно 120-130 долларов за тысячу кубометров», — сказал он.
В то же время у России есть другие ожидания. Москва хочет ориентироваться на цену газа, действующую для поставок через уже имеющийся газопровод «Сила Сибири-1».
Собеседник отметил, что нынешняя средняя цена импортируемого Китаем газа через «Силу Сибири-1» составляет около 258 долларов за тысячу кубометров.
Для сравнения, цена, по которой Россия продавала газ европейским странам до начала войны в Украине, превышала 420 долларов за тысячу кубометров.
Ожидается, что после запуска «Сила Сибири-2» будет транспортировать в Китай через территорию Монголии до 50 млрд кубометров газа в год. Топливо должно поступать из газовых месторождений Ямала в Арктике.
В Центре новых евразийских стратегий считается, что переговорная позиция Китая постепенно усиливается.
По мнению экспертов, именно поэтому у Пекина нет особых причин спешить с принятием решения о строительстве «Силы Сибири-2».
Специалисты также отмечают, что на переговорную стратегию Китая в отношении России может повлиять ситуация со снабжением энергоносителей через Ормузский пролив.
Любые риски или перебои со снабжением энергоносителей из-за ключевых морских путей Ближнего Востока заставляют Китай внимательнее оценивать глобальную энергетическую безопасность.
В такой ситуации Пекин стремится диверсифицировать источники поставок и корректировать свою переговорную стратегию по отношению ко всем поставщикам энергоносителей.
Ранее сообщалось, что китайская государственная компания замаскировано экспортировала в Россию десятки тонн химических веществ для производства углеродного волокна. Эти материалы используются для изготовления дальнобойных дронов-камикадзе, атакующих Украину.
Мы ранее информировали, что Китай с 2022 года получил около $27 млрд экономической выгоды благодаря закупке российской нефти, которая после начала полномасштабной войны против Украины и введения западных санкций стала для Пекина более дешевой альтернативой сырью из других стран.