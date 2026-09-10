Китай поставил Россию перед жестким выбором: переговоры по «Силе Сибири-2» зашли в тупик

Китай и Россия

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Переговоры между Россией и Китаем о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» зашли в тупик.

Об этом со ссылкой на несколько источников, осведомленных о ситуации, сообщает South China Morning Post.

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По словам одного из собеседников издания, Китай стремится получить газ по цене, близкой к льготному тарифу для населения в России.

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«Китай надеется получить цену, сопоставимую с льготным тарифом для населения в России — около 50 долларов за тысячу кубометров, или по меньшей мере с внутренней ценой для промышленных потребителей — примерно 120-130 долларов за тысячу кубометров», — сказал он.

В то же время у России есть другие ожидания. Москва хочет ориентироваться на цену газа, действующую для поставок через уже имеющийся газопровод «Сила Сибири-1».

Собеседник отметил, что нынешняя средняя цена импортируемого Китаем газа через «Силу Сибири-1» составляет около 258 долларов за тысячу кубометров.

Для сравнения, цена, по которой Россия продавала газ европейским странам до начала войны в Украине, превышала 420 долларов за тысячу кубометров.

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Ожидается, что после запуска «Сила Сибири-2» будет транспортировать в Китай через территорию Монголии до 50 млрд кубометров газа в год. Топливо должно поступать из газовых месторождений Ямала в Арктике.

В Центре новых евразийских стратегий считается, что переговорная позиция Китая постепенно усиливается.

По мнению экспертов, именно поэтому у Пекина нет особых причин спешить с принятием решения о строительстве «Силы Сибири-2».

Специалисты также отмечают, что на переговорную стратегию Китая в отношении России может повлиять ситуация со снабжением энергоносителей через Ормузский пролив.

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Любые риски или перебои со снабжением энергоносителей из-за ключевых морских путей Ближнего Востока заставляют Китай внимательнее оценивать глобальную энергетическую безопасность.

В такой ситуации Пекин стремится диверсифицировать источники поставок и корректировать свою переговорную стратегию по отношению ко всем поставщикам энергоносителей.

Ранее сообщалось, что китайская государственная компания замаскировано экспортировала в Россию десятки тонн химических веществ для производства углеродного волокна. Эти материалы используются для изготовления дальнобойных дронов-камикадзе, атакующих Украину.

Мы ранее информировали, что Китай с 2022 года получил около $27 млрд экономической выгоды благодаря закупке российской нефти, которая после начала полномасштабной войны против Украины и введения западных санкций стала для Пекина более дешевой альтернативой сырью из других стран.

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