Китай передал РФ компоненты для сотен дронов: раскрыта тайная схема— The Telegraph

Китай поставляет России компоненты для дронов-камикадзе / © ТСН

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Китайская государственная компания замаскировано экспортировала в Россию десятки тонн химических веществ для производства углеродного волокна. Эти материалы используются для изготовления дальнобойных дронов-камикадзе, атакующих Украину.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

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Компоненты из Китая поставляли компании, связанной с крупнейшим российским производителем энергии. Она занимается изготовлением беспилотников «Герань». Схему скрытого снабжения компонентов раскрывают внутренние российские документы. Их получило и проанализировало The Telegraph в рамках совместного расследования с Politico.

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Обработанные материалы впервые позволяют детально проследить, как китайская государственная компания напрямую поставляла в Россию важные компоненты, необходимые для производства беспилотников.

Эти данные могут вызвать серьезные вопросы к России, Китаю и администрации президента США Дональда Трампа. В конце этого месяца, как ожидается, Трамп встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. Переговоры будут проходить на фоне американских угроз усилить санкционное давление на КНР.

Вашингтон уже неоднократно заявлял, что Пекин поставляет российским военным товары двойного назначения. Речь идет о материалах, которые могут применяться как в гражданском производстве, так и военной сфере. В то же время, объемы таких поставок и военное значение российской компании-получателя могут свидетельствовать о том, что китайские чиновники либо сознательно не препятствовали этой помощи, либо непосредственно способствовали ей. Такое мнение высказали несколько американских специалистов по вооружениям, бывших представителей разведывательных структур и дипломатов.

Документы, связанные с транспортировкой и таможенным оформлением, показывают, что в начале 2026 года китайская компания утаила факт поставки 46 тонн химических веществ, необходимых для изготовления углеродного волокна, дочерней структуре российского «Росатома».

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Западные правительства изучали эти материалы. В настоящее время они являются одним из важнейших доказательств того, что китайская государственная корпорация поддерживает находящуюся под санкциями компанию, которая является частью военно-промышленного комплекса Кремля.

Российская корпорация, получившая компоненты из Китая, занимается разработкой ключевых элементов для ударных дронов-камикадзе.

Механизм экспорта компонентов из Китая в РФ для производства дронов

Китайские детали уже длительное время обнаруживаются в российских беспилотниках после атак на Украину. В то же время, документы, полученные Украинским центром безопасности и сотрудничества (УЦБС) из российских источников, впервые позволяют детально проследить механизм прямого экспорта критически важных компонентов из китайской государственной компании в Россию для производства беспилотников. УЦБС передал полученные документы правительствам Великобритании и США.

По словам основателя и президента вашингтонского аналитического центра «Институт науки и международной безопасности» Дэвида Олбрайта, обнародованные материалы «позволили бы [Госдепартаменту США] ввести санкции» против китайского поставщика, поскольку они «устанавливают» факт поставок против дочерней компании «Росатома».

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Значение материалов, которые Россия получает от Китая

Олбрайт отметил, что для сокрытия поставок был использован таможенный код, обычно применяемый при экспорте таких материалов как нейлон и полиэстер.

Глава УЦБС Сергей Кузан отметил значение полученных материалов.

«Эти доказательства предоставляют неопровержимое доказательство того, что китайские государственные компании вовлечены в цепи поставок сырья в Россию», — сказал он.

Международные санкции против России означают, что «Китай стал, возможно, главным, а фактически единственным источником поставки материалов, необходимых для производства композитов, используемых в российском вооружении», — заявил Кузан.

Документы также проверял Специальный комитет Палаты представителей США по Китаю. По словам американского чиновника, знакомого с их содержанием, комитет установил, что материалы «настоящие». Их подлинность отдельно подтвердило и украинское правительство, заявил украинский чиновник.

Министерство финансов США не стало комментировать конкретные обвинения в поставке китайскими компаниями материалов для российской программы производства беспилотников. В то же время, в ведомстве заявили, что «чрезвычайно серьезно относится к обвинениям в действиях, которые могут стать основанием для введения санкций».

Китайское правительство знает о поставках компонентов для БпЛА в Россию

В свою очередь в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что утверждение о поддержке Пекином российской программы производства дронов является «клеветой и попыткой сделать Китай козлом отпущения».

«Мы никогда не снабжали летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролируем товары двойного назначения», — говорится в заявлении посольства.

Однако бывшие американские чиновники, знакомые с механизмами контроля китайского правительства над государственными предприятиями, не согласились с такими возражениями.

«Они делают это, зная, что китайское правительство не накажет их за это. Мнение о том, что китайские государственные предприятия могут скрывать что-то от китайского правительства, просто не выдерживает критики», — заявил экс-зампомощника директора ЦРУ по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Деннис Уайлдер.

Олбрайт тоже считает, что китайские власти не могли не знать об этих поставках.

Поставки компонентов для дронов из Китая в РФ — что показывают документы

Русскоязычные документы подтверждают перемещение химического вещества, необходимого для производства углеродного волокна. Снабжение состоялось между складскими адресами китайской государственной компании Jilin Chemical Fiber Group и «Алабуга-Волокно». Последняя является дочерней компанией Umatex, которая входит в подразделение передовых материалов и композитов российской госкорпорации «Росатом».

«Алабуга-Волокно» расположена на территории промышленного комплекса в Татарстане. В рамках особой экономической зоны «Алабуга» предприятие производит высококачественное углеродное волокно, которое используется для масштабного производства Россией дальнобойных дронов-камикадзе.

По данным исследований УЦБС и Олбрайта, эти российские дроны созданы на основе конструкции иранских беспилотников Shahed.

С 2023 года «Алабуга-Волокно» и Umatex находятся под западными санкциями. Ограничения против них, в частности, ввели Британия и США в соответствии с указом Белого дома. Санкции по этим компаниям также действуют со стороны Украины, Евросоюза, Новой Зеландии и Швейцарии. Кроме того, американское законодательство запрещает экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы военными.

В то же время, Jilin Chemical Fiber Group, основной деятельностью которой является производство и реализация синтетических химических волокон, пока не находится под западными санкциями.

В транспортных документах, оформленных в 2026 году и отмеченных логотипом «Росатом Алабуга-Волокно», груз классифицировали по таможенному коду, предназначенному для экспорта гражданского синтетического волокна.

Как следует из перевода документов, они предусматривали «полный комплекс экспедиторских услуг, включая перевозку груза, таможенное оформление и страхование груза» между двумя компаниями. Речь идет о двух 12-метровых транспортных контейнерах, в которых в общей сложности перевозили до 46 тонн «полиакрилонитрильного жгута (PAN-прекурсора) для производственных целей».

PAN-прекурсор является одним из ключевых химических компонентов, необходимых для изготовления легкого углеродного волокна военного назначения. По словам Олбрайта, использование соответствующего таможенного кода означало бы классификацию груза как товара двойного назначения, который может применяться и в военной, и гражданской сферах.

Неправильное указание таможенных кодов «указывает на то, что компания скрывает более чувствительный заказ», заявила Керри Битсофф, экс-сотрудница Минфинана США, которая разрабатывала и обеспечивала соблюдение санкций против сетей закупки вооружений Россией.

«Компания берет контролируемый товар, находит правдоподобный код прикрытия и отправляет его по этой категории. То же прикрытие часто используют разные компании для аналогичных товаров», — пояснила Битсофф.

Анализ торговых данных за 2022-2025 годы, проведенный компанией Sayari, специализирующейся на оценке рисков и анализе разведданных, показал, что ни одна из находящихся под санкциями компаний особой экономической зоны «Алабуга» не импортировала товары по таможенному коду, обычно применяемую для PAN-волокна.

В то же время метаданные транспортного документа указывают, что его создал российский государственный служащий, работающий на территории Татарстана.

Что известно об «Алабуге-Волокно»

По оценке УЦБС, «Алабуга-Волокно» играет немаловажную роль в обеспечении стратегических отраслей России высококачественным конструкционным углеродным волокном. Ожидается, что к 2030 году доля предприятий оборонно-промышленного комплекса среди потребителей продукции компании составит 89%.

Внутренняя документация по продукции «Алабуга-Волокно», переданная от УЦБС Politico, свидетельствует, что предприятие производит 39 разновидностей продукции из углеродного волокна, используя различные типы полимерных связующих веществ. Эти материалы предназначены для применения в авиации, ракетостроении, производстве беспилотников, судостроении и бронетехнике.

По данным УЦБС, с 2022 года аналитики отследили по меньшей мере восемь тендеров, связанных с организацией контейнерных поставок PAN-прекурсоров от Jilin Chemical Fiber Group в «Алабугу-Волокно».

РФ получила от Китая составляющие для 1300 дронов-камикадзе

По словам Олбрайта, китайская Jilin поставляла «критически важную часть для производства углеродного волокна, необходимого» для изготовления ударных беспилотников.

«Без этого вы не сможете построить корпус летательного аппарата», — пояснил он.

Олбрайт уточнил, что этот материал необходим для укрепления крыла и внутренних элементов конструкции, в частности, топливного бака и двигателя.

По его мнению, объем PAN, который Jilin отправила в Россию, мог обеспечить производство углеродного волокна для примерно 1300 дронов-камикадзе.

Кузан отметил, что благодаря китайской поддержке российская оборонная промышленность продолжает наращивать производство разных видов вооружений. Он подчеркнул, что дальнейшая поставка таких компонентов способствует более тесной интеграции промышленных секторов Китая и России, которые являются стратегическими соперниками Запада. Кузан также призвал США, ЕС и их союзников усилить давление на соответствующие каналы снабжения.

Напомним, Россия начала применять против Украины реактивные «Шахеды», способные разгоняться до 480 км/ч. Это значительно усложняет их перехват. По данным расследования WSJ, появление таких дронов стало возможным исключительно благодаря масштабной поддержке со стороны Китая. КНР поставляет России критические компоненты: турбореактивные двигатели (в том числе производства компании Telefly Telecommunications Equipment), сервоприводы, гироскопы, а также модемы и SIM-карты для навигации.

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