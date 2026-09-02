Райские острова вместо Китая: раскрыта новая схема, как РФ получает детали для ракет

Райские острова стали главным теневым хабом России для обхода санкций / © pixabay.com

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Во время полномасштабной войны Россия превратила популярные среди туристов Мальдивские острова в новый тайный хаб для закупки подсанкционных товаров двойного назначения. Через этот южноазиатский архипелаг проходят сотни миллионов долларов, за которые Москва нелегально покупает необходимую электронику и западные авиационные детали.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Схема транзита и подделка документов

Каждое утро коммерческий рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" приземляется в Мале, где местные посредники быстро оформляют западные грузы без физических проверок местной таможни. После минимального бумажного контроля товары перегружают на самолет в Москву, выписывая новые накладные без указания начального европейского или американского продавца.

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Из-за этой теневой схемы подсанкционные предприятия, в том числе крупнейший внутренний перевозчик России S7 Airlines, получают дефицитные запчасти для своего стареющего флота. Кроме деталей для гражданской авиации, в страну-агрессорку также попадают современные микрочипы для систем наведения ракет и сверхпрочные болты для реактивных истребителей.

Рекордные прибыли и давление Запада

Если в 2021 году российский импорт из Мальдив составил менее 7 миллионов долларов, то в 2022 году этот показатель стремительно вырос до более 630 миллионов долларов . Благодаря резкому увеличению объемов транзита и сборам за обслуживание грузов Maldives Airports Company стала самым прибыльным государственным предприятием страны по итогам 2024 года.

Соединенные Штаты Америки и страны Европы уже оказывают мощное дипломатическое давление на Мальдивское правительство, требуя немедленно перекрыть этот канал незаконной поставки. Местные чиновники признают существование проблемы, однако оправдывают отсутствие должного контроля над грузами острой нехваткой таможенного персонала в главном аэропорту архипелага.

Напомним, Россия продолжает обходить санкции , а США молчат. Пауза во введении адресных санкций против российских компаний и банков, помогающих Москве обходить ограничения, длится уже 17 месяцев. сенаторы требуют пояснений от Рубио и Бессента

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