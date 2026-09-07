Визит Уиткоффа и Кушнера: США уже готовят новый раунд переговоров

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в Киеве / © Associated Press

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Вашингтон готов к проведению очередного раунда переговоров с участием Москвы и Киева и с оптимизмом относится к этой возможности.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США, ознакомленный с подробностями визита посланцев президента США в Украину и Россию, в комментарии Радио Свобода.

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По словам чиновника, администрация Дональда Трампа проанализирует результаты встреч Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, прежде чем определять конкретные дальнейшие шаги, а ближайшие недели станут важными для разработки более детального плана действий.

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Чиновник также указал на предстоящее заседание Генеральной ассамблеи ООН как потенциально полезную возможность для продолжения работы, отметив, что это может позволить сторонам «продолжить с того места, где Джаред и Стив остановились» в минувшие выходные.

Напомним, 6 сентября представители Дональда Трампа находились в Киеве на встречах по завершению войны России против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел два двусторонних раунда переговоров с делегацией США и один раунд многосторонних переговоров вместе с советниками по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

По словам украинского президента, стороны, в частности, обсудили гарантии безопасности и экономическую поддержку для Украины, поставки необходимых средств противовоздушной обороны, а также пакет помощи в преддверии зимы.

Как сообщил Зеленский, после переговоров в Киеве Украина, США и европейские партнеры договорились встретиться снова, чтобы продолжить диалог по установлению мира и обсудить дальнейшие шаги.

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В Белом доме эти переговоры охарактеризовали как достаточно «содержательные». Там также сообщили, что в ближайшие недели планируется объявить о дальнейшем развитии переговорного процесса с участием США, России и Украины.

В воскресенье, 6 сентября, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сделали первые заявления после переговоров по завершению войны России против Украины.

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