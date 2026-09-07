Реал Мадрид — Интер: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 8 сентября, мадридский "Реал" примет миланский "Интер" в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Реклама

В прошлом году "сливочные" дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где проиграли мюнхенской "Баварии" с общим счетом 4:6 по сумме двух матчей. "Нерадзурри" на стадии стыковых поединков сенсационно вылетели от норвежского "Буде-Глимта" (2:5 по итогам двух встреч).

Реклама

Прогноз букмекеров на матч Реал Мадрид — Интер

Фаворитом матча букмекеры считают "Реал". На победу подопечных Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 1,60. Ничья — 4,50. Выигрыш чемпиона Италии — 5,00.

В чемпионате Испании мадридцы, за которых выступает украинский голкипер Андрей Лунин, сейчас занимают третье место, имея 9 очков после четырех туров. В последнем матче "Королевский клуб" потерпел поражение от "Бетиса" (0:1).

"Интер" начал новый сезон Серии А тремя победами и с 9 очками находится на второй позиции — в последнем поединке команда Кристиана Киву одолела "Наполи" (3:2).

Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил заявку на матчи основного раунда Лиги чемпионов.

Реклама

Новости партнеров