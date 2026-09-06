"Барселона" разгромила "Валенсию" и единолично возглавила Ла Лигу

"Барселона" / © Associated Press

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"Барселона" на выезде разгромила "Валенсию" в матче четвертого тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Месталья" в городе Валенсия завершился со счётом 0:5 .

Уже на 6-й минуте встречи каталонцы открыли счет благодаря голу Ламина Ямаля. На 22-й минуте Фермин Лопес укрепил преимущество "сине-гранатовых".

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На старте второго тайма подопечные Ханси Флика сделали счет разгромным — на 50-й минуте отличился Рафинья. На 79-й минуте Педри отправил четвертый мяч в ворота хозяев. Точку в этом поединке поставил Ямаль, который на 84-й минуте оформил дубль.

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Для "Барселоны" это четвертая победа подряд на старте нового сезона Примеры. Каталонский клуб (12 очков) единолично возглавил турнирную таблицу. "Валенсия" имеет один зачетный балл и занимает последнюю строчку.

В следующем туре Ла Лиги "блаугранас" 13 сентября на выезде встретятся с "Леванте", а "летучие мыши" 11 сентября в гостях сразятся с "Севильей".

Перед этим "Барселона" 9 сентября примет нидерландский "Фейеноорд" в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" потерпел первое поражение в сезоне Ла Лиги.

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