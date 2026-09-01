"Барселона" устроила разгром в матче с 7 голами и стала лидером Ла Лиги

Ламин Ямаль / © Associated Press

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"Барселона" разгромила "Райо Вальекано" в домашнем матче третьего тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счётом 5:2 .

Гости открыли счет на 12-й минуте встречи — отличился Серхио Камельо.

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Однако еще до перерыва каталонцы не только отыгрались, но и вышли вперед: сначала на 19-й минуте забил Рафинья, а уже через две минуты точный удар нанес Ламин Ямаль.

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После перерыва "сине-гранатовые" увеличили преимущество благодаря автоголу Флориана Лежена. Но "Райо Вальекано" вернул интригу в противостояние — на 59-й минуте Серхио Камельо оформил дубль.

И все же в конце матча подопечные Ханси Флика довели дело до разгрома — свои дубли сделали Рафинья и Ямаль, забив на 71-й и 90-й минутах соответственно.

Для "Барселоны" это третья подряд победа на старте сезона Ла Лиги — каталонский клуб с 9 очками возглавляет турнирную таблицу, по дополнительным показателям опережая мадридский "Реал". В активе "Райо Вальекано" всего один балл и 18-е место.

В следующем туре Примеры "Барселона" 6 сентября в гостях сыграет против "Валенсии", а "Райо Вальекано" днем ранее примет "Расинг".

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Ранее сообщалось, что "Реал" одержал третью подряд победу на старте Ла Лиги.

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