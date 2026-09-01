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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Барселона" влаштувала розгром у матчі з 7 голами та стала лідером Ла Ліги

Каталонці у результативному поєдинку розбили "Райо Вальєкано".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ламін Ямаль

Ламін Ямаль / © Associated Press

"Барселона" розгромила "Райо Вальєкано" в домашньому матчі третього туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 5:2.

Гості відкрили рахунок на 12-й хвилині зустрічі — відзначився Серхіо Камельйо.

Однак ще до перерви каталонці не лише відігралися, а й вийшли вперед: спочатку на 19-й хвилині забив Рафінья, а вже за дві хвилини точного удару завдав Ламін Ямаль.

Після перерви "синьо-гранатові" збільшили перевагу завдяки автоголу Флоріана Лежена. Але "Райо Вальєкано" повернув інтригу в протистояння — на 59-й хвилині Серхіо Камельйо оформив дубль.

І все ж наприкінці матчу підопічні Гансі Фліка довели справу до розгрому — свої дублі зробили Рафінья та Ямаль, забивши на 71-й та 90-й хвилинах відповідно.

Для "Барселони" це третя поспіль перемога на старті сезону Ла Ліги — каталонський клуб з 9 очками очолює турнірну таблицю, за додатковими показниками випереджаючи мадридський "Реал". В активі "Райо Вальєкано" лише один бал і 18-те місце.

У наступному турі Примери "Барселона" 6 вересня в гостях зіграє проти "Валенсії", а "Райо Вальєкано" днем раніше прийме "Расінг".

Раніше повідомлялося, що "Реал" здобув третю поспіль перемогу на старті Ла Ліги.

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