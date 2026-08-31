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Володар "Золотого м'яча" Бензема офіційно залишився без клубу
38-річний француз достроково залишив "Аль-Хіляль".
Колишній форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема, який від літа 2023 року грав у Саудівській Аравії, став вільним агентом.
Про дострокове розірвання контракту із 38-річним французом повідомив на своєму офіційному сайті "Аль-Хіляль", за який Бензема виступав від лютого 2026 року.
Причини такого рішення не зазначаються. Угода гравця із саудівським клубом була розрахована до літа 2027 року.
У складі "Аль-Хіляля" володар "Золотого м'яча" 2022 року провів у 16 матчів, у яких забив 10 голів і віддав 5 асистів.
До цього Карім виступав за інший клуб із Саудівської Аравії — "Аль-Іттіхад", провівши 83 матчі, в яких забив 54 голи та зробив 17 результативних передач.
"Аль-Хіляль" вже знайшов заміну для зіркового бомбардира. Клуб за 60 мільйонів євро підписав форварда "Астон Вілли" та збірної Англії Оллі Воткінса.
Раніше повідомлялося, що "Ліверпуль" оформив один з найдорожчих трансферів в історії АПЛ.