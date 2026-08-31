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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Володар "Золотого м'яча" Бензема офіційно залишився без клубу

38-річний француз достроково залишив "Аль-Хіляль".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Карім Бензема

Карім Бензема / facebook.com/AlhilalFC

Колишній форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема, який від літа 2023 року грав у Саудівській Аравії, став вільним агентом.

Про дострокове розірвання контракту із 38-річним французом повідомив на своєму офіційному сайті "Аль-Хіляль", за який Бензема виступав від лютого 2026 року.

Причини такого рішення не зазначаються. Угода гравця із саудівським клубом була розрахована до літа 2027 року.

У складі "Аль-Хіляля" володар "Золотого м'яча" 2022 року провів у 16 матчів, у яких забив 10 голів і віддав 5 асистів.

До цього Карім виступав за інший клуб із Саудівської Аравії — "Аль-Іттіхад", провівши 83 матчі, в яких забив 54 голи та зробив 17 результативних передач.

"Аль-Хіляль" вже знайшов заміну для зіркового бомбардира. Клуб за 60 мільйонів євро підписав форварда "Астон Вілли" та збірної Англії Оллі Воткінса.

Раніше повідомлялося, що "Ліверпуль" оформив один з найдорожчих трансферів в історії АПЛ.

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