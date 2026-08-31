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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
220
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Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини

Лео вирішив остаточно припинити виступи у складі національної команди.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Легендарний форвард "Інтера Маямі" Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини.

Про це 39-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Після всього часу, що минув після фіналу, гарно все обдумавши, я хочу повідомити всім, що йду з національної збірної…

Це рішення боліло й болить у душі, але я розумію, що зараз саме час. Клянуся вам, я завжди віддавав усього себе — не лише в останні роки, коли ми виграли все, а й раніше, завжди боровся і викладався на повну заради цієї футболки, щоб дарувати вам радість і змушувати пишатися тим, що ви аргентинці, через футбол.

Залишилося небагато, етапи завершуються, і цей розриває мені серце. Я люблю, любив і завжди буду любити перебування у збірній. Я віддав усе до останньої краплі, у мене більше нічого не залишилося, до того ж позаду йдуть чудові хлопці, які заслуговують на своє місце.

Дякую за всю ту любов протягом цих 20 років. Я дуже сумуватиму за тим, щоб чути вас зсередини. Тепер я стану одним із вас, завжди підтримуючи й вболіваючи ззовні (у хороші часи та в погані — особливо в них).

Дякую моїй родині за те, що завжди поруч, за те, що супроводжували мене в цій прекрасній, але важкій подорожі. Дякую кожному тренеру, партнеру по команді та функціонеру, з якими мені довелося перетинатися. Я забираю з собою незабутні спогади та моменти.

Я йду зі спокійною душею та гордістю від того, що разом із партнерами по команді подарував вам омріяні моменти. Це було божевілля — пережити це разом із вами. Люблю вас!

Дякую Боже за те, що я аргентинець.

Вперед, Аргентино!

*Ці слова я написав 21 липня, за два дні після фіналу. Сьогодні, після того, що сталося з моїм татом, я переконаний у цьому ще більше", — написав Мессі.

Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини / © instagram.com/leomessi

Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини / © instagram.com/leomessi

Мессі провів 207 матчів за збірну Аргентини, в яких забив 125 голів і зробив 68 асистів.

У складі національної команди він виграв чемпіонат світу-2022, двічі став переможцем Кубка Америки (2021, 2024), був фіналістом Мундіалів 2014 та 2026 років.

Раніше повідомлялося, що Мессі опублікував зворушливий допис після поразки у фіналі ЧС-2026.

Також ми розповідали, що у віці 68 років помер батько Ліонеля Мессі.

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