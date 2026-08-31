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Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини
Лео вирішив остаточно припинити виступи у складі національної команди.
Легендарний форвард "Інтера Маямі" Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини.
Про це 39-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Після всього часу, що минув після фіналу, гарно все обдумавши, я хочу повідомити всім, що йду з національної збірної…
Це рішення боліло й болить у душі, але я розумію, що зараз саме час. Клянуся вам, я завжди віддавав усього себе — не лише в останні роки, коли ми виграли все, а й раніше, завжди боровся і викладався на повну заради цієї футболки, щоб дарувати вам радість і змушувати пишатися тим, що ви аргентинці, через футбол.
Залишилося небагато, етапи завершуються, і цей розриває мені серце. Я люблю, любив і завжди буду любити перебування у збірній. Я віддав усе до останньої краплі, у мене більше нічого не залишилося, до того ж позаду йдуть чудові хлопці, які заслуговують на своє місце.
Дякую за всю ту любов протягом цих 20 років. Я дуже сумуватиму за тим, щоб чути вас зсередини. Тепер я стану одним із вас, завжди підтримуючи й вболіваючи ззовні (у хороші часи та в погані — особливо в них).
Дякую моїй родині за те, що завжди поруч, за те, що супроводжували мене в цій прекрасній, але важкій подорожі. Дякую кожному тренеру, партнеру по команді та функціонеру, з якими мені довелося перетинатися. Я забираю з собою незабутні спогади та моменти.
Я йду зі спокійною душею та гордістю від того, що разом із партнерами по команді подарував вам омріяні моменти. Це було божевілля — пережити це разом із вами. Люблю вас!
Дякую Боже за те, що я аргентинець.
Вперед, Аргентино!
*Ці слова я написав 21 липня, за два дні після фіналу. Сьогодні, після того, що сталося з моїм татом, я переконаний у цьому ще більше", — написав Мессі.
Мессі провів 207 матчів за збірну Аргентини, в яких забив 125 голів і зробив 68 асистів.
У складі національної команди він виграв чемпіонат світу-2022, двічі став переможцем Кубка Америки (2021, 2024), був фіналістом Мундіалів 2014 та 2026 років.
Раніше повідомлялося, що Мессі опублікував зворушливий допис після поразки у фіналі ЧС-2026.
Також ми розповідали, що у віці 68 років помер батько Ліонеля Мессі.