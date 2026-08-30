Український форвард забив гол у третьому поспіль матчі в Нідерландах

Артем Степанов / facebook.com/bayer04leverkusen

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Український форвард "Утрехта" Артем Степанов відзначився голом у матчі 4-го туру чемпіонату Нідерландів проти ПСВ.

19-річний українець вийшов у стартовому складі своєї команди і на 9-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі, вразивши ворота суперника після передачі Нікласа Вестерлунда.

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Для Степанова це третій гол у третьому поспіль матчі нового сезону чемпіонату Нідерландів.

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Зазначимо, що Артем виступає за "Утрехт" від січня 2026 року на правах оренди з німецького "Баєра".

У другій половині минулого сезону український футболіст провів за "Утрехт" 15 матчів, у яких забив 5 голів. Він став наймолодшим автором результативної серії (три голи поспіль) в Ередивізі від 2014 року.

Степанов є вихованцем академій луцької "Волині" та донецького "Шахтаря". Він перейшов до "Баєра" після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

У складі команди леверкузенців U-19 український футболіст провів 27 матчів, забив 22 голи та віддав 3 асисти.

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Раніше повідомлялося, що Ванат відзначився асистом за "Жирону" в матчі Сегунди.

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