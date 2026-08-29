"Полісся" обіграло "Шахтар" у центральному матчі 4-го туру УПЛ

"Полісся" / facebook.com/fcpolissya

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"Полісся" обіграло "Шахтар" у центральному матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:2 .

Житомирський клуб відкрив рахунок на 31-й хвилині зустрічі — Олександр Назаренко у порожні ворота замкнув простріл Леандру Андраде з правого флангу.

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У другому таймі підопічні Руслана Ротаня збільшили свою перевагу в рахунку — на 74-й хвилині Олександр Андрієвський отримав передачу від Максима Брагару та з другої спробив відправив м'яч у ворота.

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Огляд матчу "Шахтар" — "Полісся"

Після цієї перемоги "Полісся" (9 очок) піднялося на друге місце в турнірній таблиці УПЛ. "Шахтар" уперше в сезоні втратив очки і з 9 балами перебуває на третій позиції.

У наступному турі УПЛ житомирці 4 вересня приймуть "Кудрівку", а "гірники" днем пізніше на виїзді зустрінуться з "Карпатами".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався суперників в основному раунді Ліги чемпіонів.

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