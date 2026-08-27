"Шахтар" / © ФК Шахтар

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Донецький "Шахтар" дізнався суперників в основному раунді Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Церемонія жеребкування відбулася у четвер, 27 серпня, у Монако.

Під час жеребкування чемпіон України був посіяний з третього кошика і отримав по два суперники з кожного кошика.

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Загалом на основному етапі найпрестижнішого єврокубка "гірники" зіграють по одному матчу з 8 різними командами — чотири поєдинки вдома і стільки ж на виїзді.

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Суперниками підопічних Арди Турана стануть "Реал" Мадрид (Іспанія), "Інтер" (Італія), "Спортинг" (Португалія), ПСВ (Нідерланди), "Фенербахче" (Туреччина), "Лейпциг" (Німеччина), АЕК Афіни (Греція) та "Слован" Братислава (Словаччина).

Суперники "Шахтаря" в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27

Із кошика 1 (вдома): "Реал" Мадрид (Іспанія)

Із кошика 1 (на виїзді): "Інтер" (Італія)

Із кошика 2 (вдома): "Спортинг" (Португалія)

Із кошика 2 (на виїзді): ПСВ (Нідерланди)

Із кошика 3 (вдома): "Фенербахче" (Туреччина)

Із кошика 3 (на виїзді): "Лейпциг" (Німеччина)

Із кошика 4 (вдома): АЕК Афіни (Греція)

Із кошика 4 (на виїзді): "Слован" Братислава (Словаччина)

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Нагадаємо, переможцем Ліги чемпіонів-2025/26 став ПСЖ. У фіналі французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

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