Відомий футболіст спровокував масову бійку після матчу Ліги чемпіонів

Маттео Гендузі / instagram.com/matteoguendouzi

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Півзахисник турецького "Фенербахче" Маттео Гендузі спровокував масову бійку після матчу-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти французького "Ліона".

У середу, 26 серпня, стамбульський клуб на виїзді обіграв "ткачів" з рахунком 2:1, завдяки чому за сумою двох зустрічей (3:2) вийшов до основного раунду турніру.

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Після фінального свистка Гендузі, який раніше виступав за принципового суперника "Ліона" — "Марсель", взявся дражнити уболівальників суперника. Він показував їм непристойні жести та вигукував у бік трибун слова підтримки на адресу "Марселя".

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Це призвело до масової бійки за участю футболістів обох команд, запасних та членів тренерського штабу. Сутичка була настільки неконтрольованою, що продовжилася не лише на полі, а й у підтрибунному приміщенні.

Наразі УЄФА готує офіційний розгляд епізоду, а Гендузі та найактивнішим учасникам бійки можуть загрожувати тривалі дискваліфікації. До слова, "Ліон" очолює екстренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека.

Зазначимо, що Гендузі відомий своїми виступами за лондонський "Арсенал" і римський "Лаціо". Також на його рахунку 14 матчів і 2 голи за збірну Франції.

Раніше повідомлялося, що Миколенко відзначився першою результативною дією в сезоні за "Евертон".

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