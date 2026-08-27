ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

Відомий футболіст спровокував масову бійку після матчу Ліги чемпіонів

Маттео Гендузі дражнив уболівальників суперника, внаслідок чого спалахнула бійка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Маттео Гендузі

Маттео Гендузі / instagram.com/matteoguendouzi

Півзахисник турецького "Фенербахче" Маттео Гендузі спровокував масову бійку після матчу-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти французького "Ліона".

У середу, 26 серпня, стамбульський клуб на виїзді обіграв "ткачів" з рахунком 2:1, завдяки чому за сумою двох зустрічей (3:2) вийшов до основного раунду турніру.

Після фінального свистка Гендузі, який раніше виступав за принципового суперника "Ліона" — "Марсель", взявся дражнити уболівальників суперника. Він показував їм непристойні жести та вигукував у бік трибун слова підтримки на адресу "Марселя".

Це призвело до масової бійки за участю футболістів обох команд, запасних та членів тренерського штабу. Сутичка була настільки неконтрольованою, що продовжилася не лише на полі, а й у підтрибунному приміщенні.

Наразі УЄФА готує офіційний розгляд епізоду, а Гендузі та найактивнішим учасникам бійки можуть загрожувати тривалі дискваліфікації. До слова, "Ліон" очолює екстренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека.

Зазначимо, що Гендузі відомий своїми виступами за лондонський "Арсенал" і римський "Лаціо". Також на його рахунку 14 матчів і 2 голи за збірну Франції.

Раніше повідомлялося, що Миколенко відзначився першою результативною дією в сезоні за "Евертон".

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie