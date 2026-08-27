Циганков уперше прокоментував скандальний трансфер з "Жирони" до "Аякса"

Віктор Циганков / facebook.com/afcajax

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Український вінгер Віктор Циганков прокоментував свій перехід з іспанської "Жирони" до нідерландського "Аякса".

28-річний українець опублікував допис на своїй сторінці в Instagram, у якому попрощався з каталонським клубом.

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Згадав Віктор і про скандал навколо себе, пов'язаний з його бажанням залишити клуб, який вилетів з Ла Ліги.

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"Кожен бачить свою правду — ту, у яку він вірить. І дуже складно судити, хто має рацію, а хто ні. Але для мене факти завжди говорили більше, ніж слова.

Я ніколи не був проти клубу, а тим більше проти вболівальників. Саме вони роблять мене тим, ким я є (байдуже, граю я за клуб чи за свою збірну). І я завжди намагався віддячити їм своєю грою на полі. Іноді все виходить добре, іноді — ні. Але завжди — на 100%.

То чому ж наша спільна історія завершується саме так? Це питання, яке хвилює багатьох. Але, як завжди, відповідатиму на нього лише я.

Із сумом у серці, попри все, що сталося протягом останніх двох місяців, я хочу лише подякувати вам. За всі ті історичні моменти, які ми пережили разом. Я пишався кожним матчем, який провів за цей клуб, незалежно від того, де ми грали: у Лізі чемпіонів чи боролися за збереження місця в Ла Лізі.

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За пристрасну підтримку вболівальників, яка надихала мене і заради яких я хотів дарувати їм радість під час матчів. Навіть за цей досвід, який я нещодавно пережив. Адже тепер я ціную не лише слова, а й вчинки. Саме це я хочу донести у своєму повідомленні.

Я вважаю, що людяність і повага до інших людей та їхніх рішень — це світло, яке допомагає побачити правду. Я вірю у свою правду і продовжую рухатися вперед із нею. Бажаю футбольному клубу "Жирона" лише перемог і великої удачі", — написав Циганков.

Нагадаємо, Циганков виступав за "Жирону" від січня 2023 року, коли перейшов з київського "Динамо" за 5 мільйонів євро, підписавши з іспанським клубом контракт до літа 2027 року.

Загалом Віктор провів 119 матчів за каталонську команду, забивши 20 голів та віддавши 23 результативні передачі.

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Минулого сезону Циганков провів 34 матчі за "Жирону", забив 7 голів та віддав 5 результативних передач.

За підсумками кампанії-2025/26 каталонський клуб вилетів до Сегунди. У Віктора виник конфлікт з керівництвом "Жирони" через його бажання залишити клуб. Українець не зіграв у жодному поєдинку "біло-червоних" у Сегунді.

Раніше повідомлялося, що "Реал" з хет-триком Мбаппе здобув другу поспіль перемогу на старті Ла Ліги.

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