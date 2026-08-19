Циганков опинився в центрі скандалу в Іспанії: як трансферна сага в "Жироні" переросла у конфлікт

Віктор Циганков / © Associated Press

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Віктор Циганков опинився в центрі скандалу з «Жироною» саме тоді, коли клуб починав новий сезон у Сегунді. Після вильоту з Ла Ліги футболіст дав зрозуміти, що хоче змінити команду, але домовленості про перехід так і немає. Напередодні матчу з «Леганесом» ситуація вийшла на новий рівень конфлікту, а наступного дня клуб офіційно відкрив щодо українця дисциплінарну справу.

Каталонська історія Циганкова тривала кілька сезонів і починалася зовсім не як конфлікт. Українець перейшов до «Жирони» з київського «Динамо», а тепер його майбутнє в Іспанії залежить від рішення, яке мають знайти футболіст і клуб.

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Матч із «Леганесом» і скандал

Епізод, що різко змінив тон цієї історії, стався перед грою «Жирони» з «Леганесом». За повідомленням каталонського видання ARA, Циганков був у заявці на матч, однак не захотів перевдягатися разом із командою. Про це після фінального свистка розповів головний тренер Кіке Альварес.

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«Циганков був у порядку й потрапив до заявки, але не захотів перевдягатися. Це все, що я можу сказати», — сказав Альварес, якого цитує ARA.

У матеріалі ARA також ішлося про те, що українець не зіграв жодної хвилини в передсезонних матчах. Саме на цьому тлі подія перед грою сприйнялася як кульмінація літа, протягом якого футболіст і клуб не знайшли спільного бачення майбутнього.

Наступного дня «Жирона» повідомила, що відкрила дисциплінарне провадження щодо Циганкова через його «останні дії». Клуб вважає, що вони можуть суперечити контрактним зобов’язанням футболіста та стандартам поведінки, яких команда вимагає від своїх гравців. «Жирона» заявила, що захищатиме свої права та інтереси, і додала, що не робитиме інших публічних коментарів із цього приводу.

Чому трансферна сага затягнулася

Контракт Циганкова з «Жироною» розрахований до 2027 року, тому для трансферу потрібні домовленість клубів і згода футболіста на умови нового етапу кар’єри. В іспанських медіа з’являлися згадки про зацікавленість різних команд, однак у цій історії не підтверджено завершених переговорів або конкретної угоди.

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Для «Жирони» проблема також має спортивний вимір. Клуб розпочав сезон після вильоту, а Циганков залишається гравцем із чинним контрактом і досвідом виступів на високому рівні.

Що далі для Циганкова

Тепер у ситуації одночасно існують три лінії. Циганков хоче визначитися зі спортивним майбутнім, «Жирона» має чинний контракт і власні інтереси, а конкретних пропозицій від інших клубів поки немає. Дисциплінарна справа зробила ситуацію між сторонами ще гострішою.

Від «Динамо» до важливої ролі в «Жироні»

Циганков перейшов із київського «Динамо» до «Жирони» в січні 2023 року. За офіційною інформацією іспанського клубу, він підписав угоду до 2027 року. На той момент каталонці отримали футболіста з досвідом виступів за збірну України та єврокубковими матчами за «Динамо».

Циганков провів за каталонський клуб 119 матчів, забив 20 голів і віддав 23 результативні передачі. У сезоні-2025/26 його статистика становила 34 матчі, сім голів і п’ять асистів.

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Переломним став останній сезон. «Жирона» посіла 19-те місце в чемпіонаті Іспанії та вилетіла до Сегунди. Для клубу це означало зміну спортивного рівня й нові умови боротьби за повернення до Ла Ліги. Для Циганкова — питання, чи відповідає такий проєкт його кар’єрним планам.

У червні видання AS повідомило, що футболіст надіслав «Жироні» лист із проханням розглянути можливість трансферу.

Українець пояснював, що його спортивні плани більше не збігаються з поточним проєктом клубу. Водночас повідомлялося, що він не збирався вимагати одностороннього розірвання контракту та був готовий сприяти пошуку рішення, прийнятного для всіх учасників. Спочатку ця історія виглядала як звичайне прагнення футболіста змінити команду після невдалого сезону.

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