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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
631
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2 хв

Лідер "Динамо" попросив вибачення у фанатів після вильоту з єврокубків від "Карабаха"

Володимир Бражко вважає, що "біло-синім" потрібно проаналізувати фіаско та зосередитися на чемпіонаті.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Володимир Бражко

Володимир Бражко / © ФК Динамо Київ

Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко прокоментував поразку від азербайджанського "Карабаха" в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.

Поєдинок на стадіоні імені Тофіка Бахрамова в азербайджанському Баку завершився перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

Перший матч у польському Любліні завершився перемогою українського клубу з рахунком 1:0. Таким чином, за сумою двох зустрічей "Карабах" здолав "Динамо" (2:1) та вийшов до наступної стадії.

"Відчуваю зараз лише негативні емоції. На жаль, цей єврокубковий сезон для нас завершено. Дуже складна гра, ми не припускалися багатьох помилок, але пропускали м'ячі з напівмоментів, особливо в першому таймі.

Перша 30-хвилинка була важкою, а в другому таймі дещо змінили перебіг гри, створювали моменти. Зокрема, в мене була нагода, і прикро не скористатися нею. Відчуваю провину й беру відповідальність на себе, тому хочу перепросити в уболівальників. Немає жодних виправдань. Якби забив, усе склалося б інакше... 

Потрібно проаналізувати те, що сталося, й зосередитися на чемпіонаті, адже в неділю гра проти "Колоса". Авжеж, прикро, але треба вдосконалюватися — як мені особисто, так і команді загалом. Сподіваюся, наступного року буде краще, але сьогодні прикра поразка. Ще раз хочу перепросити в уболівальників", — цитує Бражка офіційний сайт "Динамо".

"Карабах" вийшов до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, де позмагається з нідерландським "Твенте". Для "Динамо" ж нинішній єврокубковий сезон завершено.

Зазначимо, що обидва клуби розпочали єврокубковий сезон з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи: "Динамо" здолало в серії пенальті румунську "Університатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" розгромив ісландський "Вестрі" (3:0, 3:0).

У другому відбірковому раунді Ліги Європи кияни двічі програли грецькому ПАОКу (2:3, 0:2), тоді як азербайджанський клуб у серії пенальті поступився болгарському ЦСКА Софія (0:0, 0:0).

Нагадаємо, раніше з єврокубків вибули інші два українські клуби — черкаський ЛНЗ і житомирське "Полісся". Таким чином, єдиним представником України на євроарені залишився донецький "Шахтар", який отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

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