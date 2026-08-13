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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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94
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2 хв

Лунін віддав ефектний асист рукою в товариському матчі за "Реал"

Гольова передача українського воротаря допомогла "вершковим" здобути перемогу.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Андрій Лунін

Андрій Лунін / © Associated Press

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін зробив результативну передачу в товариському матчі проти "Депортіво".

У компенсований до першого тайму час 27-річний український голкіпер від свого штрафного майданчика рукою кинув м'яч далеко вперед Браїму Діасу, а марокканець втік від захисників і влучив у ворота.

У підсумку цей гол виявився переможним — команда Жозе Моурінью виграла поєдинок з рахунком 1:0.

Для Луніна це другий асист у складі "Реала". У листопаді 2024 року він віддав гольову передачу на Вінісіуса Жуніора в матчі Ла Ліги проти "Осасуни" (4:0).

"Це природно. Після кутових, коли ловиш м'яч, завжди намагаєшся швидко ввести його в гру. Ну і в підсумку я не знав, що Браїм такий швидкий", — заявив після матчу Лунін.

"Хороший матч, хороша атмосфера. Найголовніше — цей матч допомагає нам підготуватися до Ла Ліги. Другий тайм був трохи складним, насамперед фізично, бо ми все ще в передсезонці. Ми важко і багато працюємо, але це добре допомагає нам перед стартом чемпіонату. Новий тренер, нові відчуття, тож сподіваюся, у нас вийде хороший рік", — додав Лунін.

Зазначимо, що Лунін зіграв в усіх товариських матчах "Реала", оскільки основний воротар — бельгієць Тібо Куртуа — отримав подовжену відпустку після чемпіонату світу-2026 та пропускає передсезонну підготовку команди.

Перший офіційний матч нового сезону "вершкові" зіграють у суботу, 22 серпня, на виїзді проти "Еспаньйола" у межах іспанської Ла Ліги. Поєдинок розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що "Реал" оформив один з найдорожчих трансферів в історії.

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