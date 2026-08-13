Батько військового не виховував сина, а після його загибелі захотів 15 млн грн: що вирішив суд

Батько військового, який покинув сина, хоче виплату 15 млн

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У Чернівецькій області розгортається судовий процес за право на отримання одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця. Мати полеглого захисника намагається через суд довести, що батько ухилявся від утримання й виховання дитини за її життя, а відтак — не має права на державні виплати.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

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Батько, який не виховував сина, звернувся по виплату за його загибель: що вирішив суд

Як зазначає позивачка, шлюб із відповідачем вона уклала ще 1991 року. Згодом у них народився син. Утім, уже в липні 1999 року чоловік залишив сім’ю та переїхав до Чернівецької області. Жінка стверджує, що з того часу він не надавав матеріальної допомоги, не брав участі у вихованні дитини та не підтримував із нею спілкування.

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2002 року місцевий суд Кіровоградського району Кіровоградської області вже розглядав питання щодо утримання дитини. Суд встановив, що хлопчик перебуває на утриманні матері, а батько добровільно грошей не надає. Тоді з нього стягнули аліменти у розмірі ¼ частини заробітку.

Офіційно шлюб розірвали у 2007 році. У рішенні суд також зафіксував факт, що подружжя не проживало разом із 1999 року. На підтвердження своєї позиції мати надала довідки з навчальних закладів, де вчився син. Документ із Соколівського ліцею свідчить, що з 1998 по 2007 рік вихованням дитини займалася лише мати.

Аналогічні відомості надав і професійний ліцей, у якому хлопець навчався у 2007–2010 роках: мати постійно контактувала з педагогами, тоді як батько у закладі не з’явився жодного разу.

Згодом син виріс, став на захист України та загинув під час виконання завдань. Після його загибелі батько звернувся до уповноваженого органу, аби отримати свою частку одноразової грошової допомоги.

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У квітні 2026 року мати звернулася до суду, аби встановити факт ухилення батька від виконання своїх обов’язків та усунути його від виплат. Юридична підстава проста: ч. 2 статті 16-4 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачає відмову, припинення або призупинення виплати допомоги особі, щодо якої судовим рішенням доведено факт ухилення від утримання загиблого за його життя.

Проте Кельменецький районний суд Чернівецької області залишив позов без руху, а 29 червня 2026 року повернув його позивачці. Суд першої інстанції вважав вимогу майновим спором, оскільки вона впливає на право отримання грошей, і вимагав вказати ціну позову, надати розрахунок спірної суми та сплатити відповідний судовий збір.

Мати не погодилася з цим і подала апеляцію, наголосивши, що вона не просить стягнути кошти на свою користь чи перерозподілити їх, а лише прагне встановити юридичний факт.

Розглядаючи справу № 717/1021/26, Чернівецький апеляційний суд визнав вимоги районного суду помилковими та скасував ухвалу про повернення позову.

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Суд окремо пояснив: рішення про усунення особи від права на допомогу не є рішенням про стягнення 15 млн грн чи будь-якої іншої суми. Воно лише створює юридичну передумову для уповноваженого органу, який і ухвалює остаточне рішення щодо виплати.

Крім того, апеляційний суд врахував позицію Верховного Суду від 27 травня 2026 року у справі № 584/661/24. У подібній справі суд вищої інстанції чітко вказав, що встановлення факту ухилення є немайновою вимогою. З огляду на це, ставка судового збору мала розраховуватися як для вимоги немайнового характеру.

Що вирішив суд

У результаті апеляційний суд направляє справу до Кельменецького районного суду для продовження розгляду. Суд апеляційної інстанції не оцінював, чи дійсно батько ухилявся від виховання, а лише усунув процесуальні перешкоди.

Тепер суд першої інстанції має розглянути справу по суті та вирішити, чи є підстави позбавити батька права на допомогу.

Боротьба матері за справедливість триває.

Матері загиблого захисника відмовили у виплаті: що вирішив суд

Нагадаємо, у Дніпрі виник юридичний спір між військовою частиною та матір’ю загиблого захисника, якій комісія відмовила у призначенні одноразової грошової допомоги за полеглого сина. Своє рішення військові обґрунтували тим, що 2006 року жінку позбавили батьківських прав через ухилення від виконання своїх обов’язків.

Жінка не погодилася з відмовою та надала документ про те, що ще 2016 року її офіційно поновили в батьківських правах. Суд став на бік матері, зазначивши, що після поновлення прав вона мала повний юридичний статус матері на момент загибелі сина.

Оскільки військова частина не надала доказів ухилення жінки від обов’язків після 2016 року, суд визнав відмову протиправною, адже обов’язок доводити її правомірність покладається саме на суб’єкт владних повноважень.

У результаті суд частково задовольнив позов: скасував рішення про відмову та зобов’язав комісію військової частини повторно розглянути заяву матері з урахуванням висновків суду. Водночас вимогу зобов’язати одразу виплатити кошти суд не задовольнив, залишивши остаточне рішення за комісією. Справа залишається незавершеною, оскільки військова частина вже подала апеляційну скаргу.

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