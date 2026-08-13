Ходитимуть за вами по п’ятах: які породи собак найбільше прив’язуються до господарів

Золотистий ретривер / © pexels.com

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Деякі породи собак настільки орієнтовані на людей, що прагнуть бути поруч із господарями майже в усіх повсякденних справах. Дресирувальники пояснюють: значною мірою така поведінка пов’язана з історією порід, яких виводили для тісної співпраці з людиною або як собак-компаньйонів.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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Водночас характер кожної тварини індивідуальний. Однак фахівці виділяють породи, представники яких часто формують особливо міцний зв’язок із родиною та сприймають її як свою соціальну групу.

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Німецька вівчарка

Німецькі вівчарки відомі не лише розумом та здатністю до навчання, а й сильною прив’язаністю до людей. Цих собак виводили для роботи пліч-о-пліч із людиною, тому вони уважно стежать за господарями та швидко запам’ятовують сімейний розпорядок.

Дресирувальниця та консультантка з поведінки собак Алі Сміт зазначає, що німецькі вівчарки добре розрізняють членів родини та реагують на кожного з них. За її словами, вони здатні навчатися, навіть коли господар цілеспрямовано їх не тренує.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Цю породу виводили саме як компаньйона, тому кавалер-кінг-чарльз-спанієлі особливо цінують близькість із людьми. Вони часто намагаються залишатися поруч із тими, кому довіряють.

За словами Сміт, такі собаки добре почуваються, коли мають тісний контакт із господарями. Їхній лагідний характер також робить їх придатними для життя в родинах із дітьми, літніми людьми та іншими домашніми тваринами.

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Золотистий ретривер

Золотисті ретривери прагнуть не просто перебувати поруч із людьми, а й брати участь у їхніх справах. Вони можуть супроводжувати господарів під час прогулянок, домашньої роботи чи відпочинку.

Фахівчиня з дресирування Моллі Єсперсен пояснює, що голдени мають схильність триматися біля людей та реагувати на їхні емоції. У побуті це може проявлятися в тому, що собака ходить за господарем будинком, тулиться до нього та однаково радісно зустрічає членів родини.

Бордер-коллі

Бордер-коллі виводили для роботи разом із пастухами, що вплинуло на їхню здатність уважно стежити за поведінкою людини. Вони добре помічають сигнали господаря та постійно спостерігають за тим, що відбувається навколо.

Пастуші інстинкти іноді проявляються і вдома. За словами Єсперсен, під час гри бордер-коллі можуть намагатися зібрати членів родини разом, зокрема легенько підштовхуючи їх. Через сильну орієнтованість на людей представники породи також не завжди добре переносять тривалу самотність.

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Лабрадор-ретривер

Товариськість лабрадорів поєднується із сильною прив’язаністю до родини. Вони прагнуть бути залученими до повсякденного життя господарів і добре почуваються, коли можуть проводити з ними багато часу.

За словами Єсперсен, лабрадори схильні прагнути близькості з людьми та відчувати себе корисними. Тому вони можуть однаково охоче долучатися до активних сімейних пригод або просто лежати поруч, поки господар займається домашніми справами.

Нагадаємо, алергія на собак не завжди означає, що від домашнього улюбленця доведеться відмовитися. Ветеринари назвали сім пухнастих порід, які мало линяють і можуть краще підходити деяким алергікам.

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