Будут ходить за вами по пятам: какие породы собак больше всего привязываются к хозяевам

Золотистый ретривер / © pexels.com

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Некоторые породы собак настолько ориентированы на людей, что стремятся быть рядом с хозяевами практически во всех повседневных делах. Дрессировщики объясняют: в значительной степени такое поведение связано с историей пород, которых выводили для тесного сотрудничества с человеком или в качестве собак-компаньонов.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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В то же время характер каждого животного индивидуален. Однако специалисты выделяют породы, представители которых часто устанавливают особенно прочную связь с семьёй и воспринимают её как свою социальную группу.

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Немецкая овчарка

Немецкие овчарки известны не только своим умом и способностью к обучению, но и сильной привязанностью к людям. Этих собак выводили для работы бок о бок с человеком, поэтому они внимательно следят за хозяевами и быстро запоминают семейный распорядок дня.

Дрессировщица и консультант по поведению собак Али Смит отмечает, что немецкие овчарки хорошо различают членов семьи и реагируют на каждого из них. По её словам, они способны учиться, даже если хозяин целенаправленно их не тренирует.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эту породу выводили именно в качестве компаньона, поэтому кавалер-кинг-чарльз-спаниели особенно ценят близость с людьми. Они часто стараются оставаться рядом с теми, кому доверяют.

По словам Смита, такие собаки чувствуют себя хорошо, когда находятся в тесном контакте с хозяевами. Их кроткий нрав также делает их подходящими для жизни в семьях с детьми, пожилыми людьми и другими домашними животными.

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Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы стремятся не просто находиться рядом с людьми, но и участвовать в их делах. Они могут сопровождать хозяев во время прогулок, домашних дел или отдыха.

Специалист по дрессировке Молли Йесперсен объясняет, что золотистые ретриверы склонны держаться рядом с людьми и реагировать на их эмоции. В быту это может проявляться в том, что собака следует за хозяином по дому, прижимается к нему и одинаково радостно встречает всех членов семьи.

Бордер-колли

Бордер-колли выводили для работы вместе с пастухами, что повлияло на их способность внимательно следить за поведением человека. Они хорошо улавливают сигналы хозяина и постоянно наблюдают за тем, что происходит вокруг.

Пастушьи инстинкты иногда проявляются и дома. По словам Йесперсена, во время игры бордер-колли могут пытаться собрать членов семьи вместе, в частности, слегка подталкивая их. Из-за сильной ориентированности на людей представители этой породы также не всегда хорошо переносят длительное одиночество.

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Лабрадор-ретривер

Общительность лабрадоров сочетается с сильной привязанностью к семье. Они стремятся участвовать в повседневной жизни хозяев и чувствуют себя хорошо, когда могут проводить с ними много времени.

По словам Йесперсена, лабрадоры склонны стремиться к близости с людьми и чувствовать себя полезными. Поэтому они с одинаковым энтузиазмом могут участвовать в активных семейных приключениях или просто лежать рядом, пока хозяин занимается домашними делами.

Напомним, что аллергия на собак не всегда означает, что придется отказаться от домашнего питомца. Ветеринары назвали семь пушистых пород, которые мало линяют и могут лучше подходить некоторым аллергикам.

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